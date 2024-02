IDF skal granske påstand om at de selv drepte israelske gisler

Det israelske militæret (IDF) skal etterforske dødsfallene til 12 israelske gisler.

De ble drept etter at et hus de ble holdt fanget i, av Hamas-krigere, ble bombet av israelske styrker, melder avisen Haaretz.

Angrepet skjedde ved Be'eri-kibbutzen i Sør-Israel, ikke så langt fra Gaza.

Ifølge Haaretz skal Hamas-krigere ha drept rundt 130 mennesker ved kibbutzen.

De skal også ha tatt 14 israelere til fange i ett av husene, noe som førte til harde kamper med israelske styrker.

På slutten av en timelang kamp mellom Hamas-krigere og israelske styrker overlevde bare to israelske gisler. Foto: Tsafrir Abayov / AP

De to israelske overlevende fra bombingen har sagt at israelske stridsvogner beskjøt huset de oppholdt seg i.

Nå har de som ga ordrene om angrepet blitt kalt inn i avhør av IDF.

Den israelske hæren har også tidligere fått kritikk for å ha drept sine egne.

I desember i fjor ble tre israelske gisler som rømte fra Hamas drept, etter at IDF identifiserte de tre gislene som en trussel ved en feil.

18 år gamle Ofir Engel ble holdt som gissel av Hamas. Han var en av flere som ble tatt fra Be'eri kibbutzen 7. oktober. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Har krevd gransking

Familien til de som ble drept i Be'eri har tidligere krevd svar på hvorfor israelske styrker skjøt mot hus med israelske sivile.

Overlevende etter angrepet 7. oktober har fortalt at flere av de nærmere 1200 ofrene ble drept da israelske styrker gikk til angrep på hus der Hamas-soldater holdt israelske gisler.

Israelske Channel 12 News har også vist opptak av en israelsk stridsvogn som avfyrer granater mot et hus i kibbutzen.

Den israelske generalen Barak Hiram bekreftet i desember i fjor at han ga ordre om angrepet, vel vitende om at det befant seg sivile israelere i huset.

Etterlatte har i et brev til Israels forsvarssjef Herzi Halevi krevd en «omfattende og åpen etterforskning» av beslutningen om å angripe et hus der sivile israelere ble holdt fanget, skriver Haaretz.

Slektninger av gislene i Gaza blokkerer veien inn til forsvarsdepartementet i Tel Aviv, 29. januar 2024. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Uenige om veien videre

Det har vært flere demonstrasjoner den siste tiden for at regjeringen i landet skal gjøre mer for å få gislene fri.

Det antas at det fortsatt er 132 gisler igjen i Gaza, men flere frykter også at flere av dem skal være drept i kampene som har herjet området de siste månedene.

Samtidig har flere også ønsket at de israelske soldatene skal trekkes ut av Gaza.

Mer enn 225 israelske soldater skal være drept, ifølge The Times of Israel, siden Israel begynte sin bakkeoperasjon i Gaza som følge av Hamas-angrepet 7. oktober.

På den andre siden har mer enn 27 000 palestinere blitt drept, der mer enn halvparten skal være kvinner og barn.

Flere toppolitikere i Israel har tidligere tatt til orde for at israelske styrker kan bli værende i Gaza i mange tiår, blant dem den tidligere statsministeren Naftali Bennett.

Nå hinter den israelske statsministeren om en tidsplan for veien videre.

– Denne krigen vil ta måneder, ikke år. Målet er full seier over Hamas, sier den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Foto: AP

Netanyahu: – Vi vil drepe lederskapet til Hamas

I et internt partimøte sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at den pågående krigen bare kan avsluttes når de har fjernet Hamas sine evner til å angripe Israel.

– Denne krigen vil ta måneder, ikke år. Målet er full seier over Hamas. Vi vil drepe lederskapet til Hamas, sier den israelske statsministeren.

– Det er derfor vi må fortsette å operere i alle områder av Gazastripen. Vi må ikke avslutte krigen før da.

UNRWA om Nord-Gaza: – Ingenting igjen

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, har delt et innlegg på X som viser hvor en av helseklinikkene en gang sto midt i mange av de ødelagte bygningene nord i Gaza.

– Det er ingenting igjen. Dette er et nivå av ødeleggelse og tvangsflytting uten sidestykke, som finner sted rett foran øynene våre, sier de i innlegget.