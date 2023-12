– Under kamper i området Shejaiya identifiserte det israelske forsvaret (IDF) ved uhell tre israelske gisler som en trussel. Som et resultat av dette skjøt styrkene mot dem, og de ble drept, skriver IDF i en pressemelding torsdag kveld.

Shejaiya ligger nord i Gaza.

Talsperson IDF, kontreadmiral Daniel Hagari, sier til avisen Haaretz at de tre gislene hadde klart å flykte fra Hamas' fangenskap før deres egne styrker skjøt dem.

– Vi tar fullt ansvar for denne tragiske hendelsen, sier han.

Det israelske forsvaret forklarer i pressemeldingen at det under en kontroll av sivile i området oppsto en misforståelse rundt gislenes identitet.

Kontreadmiral i det israelske forsvaret, Daniel Hagari. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

– Dette er en tragisk hendelse som skjedde i en kampsone med mange terrorister. Vi er i en prosess med å samle informasjon og få oversikt over detaljene rundt hendelsen, sier Hagari til Times of Israel.

Likene til de tre drepte skal nå være fraktet tilbake til Israel. Det var der det ble bekreftet at de var israelske gisler. Alle tre skal være menn.

Det israelske forsvaret og israelsk politi har varslet alle pårørende, heter det i pressemeldingen.

– IDF uttrykker dyp anger over den tragiske hendelsen og sender familiene sine dyptfølte kondolanser. Vårt nasjonale oppdrag er å lokalisere de savnede og returnere alle gislene hjem, skriver de.

Talsperson for IDF, kontreadmiral Daniel Hagari, sier at de tar fullt ansvar for dødsfallene. IDF varsler at de har startet en etterforskning av hendelsen.