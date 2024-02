Mange israelere har krevd statsminister Benjamin Netanyahus avgang lenge før terrorangrepene 7. oktober i fjor.

Nå må folket i Israel ta til gatene igjen for å kaste Netanyahu, mener Ami Ayalon (78).

Det er bare sånn en kan få slutt på den blodige krigen i Gaza, ifølge den tidligere etterretningssjefen.

– Den eneste måten han kan klamre seg til makten på, er å fortsette krigen. Da blir dette en evighetskrig, som er det han prøver på, sier han til NRK.

– Det er slik han ser på makt

Ami Ayalon er ingen hvem som helst i Israel. Han ledet sikkerhetstjenesten Shin Bet i mange år, ble skadet da han ledet Israels marine og fikk en hederspris for innsatsen.

Ifølge Ayalon har Benjamin Netanyahu samlet mer makt i egne hender, enn noen annen demokratisk valgt israelsk leder.

Statsministeren er tiltalt for korrupsjon, bestikkelser og svindel, og risikerer opp til ti års fengsel. Netanyahu nekter straffskyld.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: AP

Ayalon tror statsministeren holder krigen i gang for selv å holde seg ved makten.

– Så han vil ikke ende krigen fordi han er redd for å havne i fengsel?

– Ja. Det er nøyaktig det jeg tror. Dette kan man jo ikke bevise, men jeg har kjent Netanyahu i mange år. Det er slik han ser på makt.

– Rett til å forsvare oss

Terrorangrepet mot Israel i fjor høst var så grusomt og et så stort traume at Netanyahu burde tatt ansvar og gått av, mener Ayalon.

Statsministeren er også historisk upopulær: Bare 15 prosent av de spurte sier de mener han bør bli sittende når krigen er over, ifølge en meningsmåling fra Gallup.

Netanyahu selv har sagt at han ikke vil snakke om en sluttdato for krigen før Hamas er «helt utradert».

Han har uttalt at Israel fører en rettferdig krig, og at den vil fortsette helt til alle gislene har kommet hjem og «Gaza ikke lenger er en trussel mot Israel».

Rundt 1200 mennesker ble drept i Hamas' terrorangrep 7. oktober 2023, ifølge Israel. Samtidig ble rundt 250 gisler bortført til Gaza.

Siden da har Israel bombet Gaza nesten uten stopp. Minst 26.751 mennesker er drept i angrepene, blant dem over 11.000 barn, ifølge palestinske helsemyndigheter, styrt av Hamas

Ami Ayalon understreker at Israel har rett til å forsvare seg selv mot Hamas, men sier at alle kriger trenger et uttalt mål. Han mener fred med palestinerne er helt nødvendig for Israels egen sikkerhet.

– Hva er vitsen med å sende våre unge i krigen uten å diskutere hva som skjer når den tar slutt? spør Ayalon.

– Hvis vi ikke definerer et tydelig mål med krigen, er det umulig å forstå hva en seier er. Det er virkelig farlig, sier Ayalon.

Få uker før terrorangrepene demonstrerte tusenvis av israelere i Tel-Aviv mot Netanyahus omstridte rettsreformer. Foto: Reuters

Optimist, tross alt

Men problemet er ikke bare Benjamin Netanyahu, mener Ami Ayalon. Han sier utviklingen i Israel de siste 14–15 årene har gått feil vei, mot et svakere demokrati og lenger vekk fra en løsning med palestinerne.

I 2002 lanserte han, sammen med den kjente palestinske intellektuelle Sari Nusseibeh, et fredsinitiativ kalt Folkets stemme, med utgangspunkt i to stater.

Ayalon tror en tostatsløsning er den eneste mulige løsningen. Det sier Benjamin Netanyahu at han ikke støtter.

Ami Ayalon har endret mening siden han ledet Israels etterretningstjeneste for innenrikssaker, Shin Bet. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Det er tryggere for oss med to stater. Flertallet av israelerne støtter dette og flertallet av palestinerne drømmer om en palestinsk stat ved siden av Israel. Men både vi og palestinerne er kuppet av et mindretall som leder oss til helvete, sier den tidligere etterretningslederen.

Hvis Israel ikke søker fred med palestinerne, er alternativet mye mer ufred, frykter han.

– Det er slutten på sionismen. Det er slutten på demokratiet. Det blir slutten på fredsavtalen med Egypt, freden med resten av den arabiske varden. Vi kommer til å få fiender vi ikke visste eksisterte.

Men 78-åringen er optimist, tross alt.

– Jeg hører stemmene i Europa, jeg hører stemmene i FN. Vi trenger at verden engasjerer seg og viser oss veien, sier Ayalon.

Se Urix om Netanyahu: