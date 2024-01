Denne gangen etterlater den israelske statsministeren ingen tvil. Øyeblikket var heller ikke tilfeldig.

Rett etter en samtale med Joe Biden, USAs president, skrev Benjamin Netanyahu på nettstedet X:

«Jeg vil ikke inngå noen kompromiss om Israels kontroll av sikkerheten vest for Jordan – og dette går på tvers av en palestinsk stat.»

Nok en gang ydmyker dermed Benjamin Netanyahu en amerikansk president. For de siste ukene har det blitt gjentatt oftere og oftere fra Washington:

Det finnes ingen annen langsiktig løsning på konflikten i Midtøsten enn at det opprettes en palestinsk stat, det som kalles en tostatsløsning på diplomatspråket.

USA er heller ikke alene i Vesten om å mene dette. Israels utenriksminister traff sine europeiske kolleger i Brussel denne uka og fikk den samme beskjeden. Han svarte med å vise til en seks år gammel video om et fantasiprosjekt der det skal opprettes en øy utenfor Gaza.

Det er vanskelig å ikke se på dette som et en diplomatisk langfinger.

EUs utenrikssjef Josep Borrell spurte retorisk: Hva slags løsning har de i tankene? Tvinge alle palestinerne til å dra? Drepe dem?

At EU herjes med på den internasjonale scenen, er ikke noe nytt. De er lette å plukke fra hverandre når landene har så forskjellig innstilling til konflikten. EU var heller aldri ment å skulle drive en skarp utenrikspolitikk.

At Netanyahu og hans folk gjør det med USA, er mer oppsiktsvekkende i situasjonen Israel og Netanyahu befinner seg.

Israels utenriksminister Israel Katz (til venstre) og EUs utenrikssjef Josep Borrell i samtale under møtet i Brussel 22. januar 2024. Foto: AFP

Israel er langt unna en militær seier, tapene av egne soldater øker og presset på hjemmebane for å få frigitt gislene blir sterkere. Samtidig er Israels sikkerhetssituasjon i regionen krevende, der iranskstøttede militser fra Jemen til Libanon er mer truende.

Det er også mindre og mindre igjen av den internasjonale sympatien som var der i etterkant av Hamas-angrepet 7. oktober, på grunn av den hardhendte krigføringen i Gaza og de sivile lidelsene.

USA er garantisten som gjør at det ikke kommer noen resolusjoner mot Israel i FN og som sørger for at landet har nok våpen.

Det er tre grunner til at Netanyahu likevel står i det som han gjør.

For det første har han gjort det hele livet. Netanyahu har belært daværende president Barack Obama om Midtøsten for åpent kamera i Det hvite hus, og han motarbeidet Oslo-avtalen om en tostatsløsning som president Clinton tok eierskap til på 1990-tallet.

Denne dokumentaren viser hvordan Netanyahu har forholdt seg til amerikansk politikk opp gjennom årene.

Man skulle kanskje tro at det ble annerledes etter terrorangrepet 7. oktober. President Joe Biden fløy til Tel Aviv mens raketter fortsatt ble skutt fra Gaza. Han ga Netanyahu en bamseklem og uforbeholden støtte. Til svar får altså også Biden en kald skulder.

En annen del av svaret finnes i det forblåste Midtvesten og i en bitte liten stat på den amerikanske østkysten. For de republikanskes velgerne i Iowa og New Hampshire har talt og alt peker nå i retning av at Donald Trump blir deres kandidat i presidentvalget til høsten.

Valgkampen som kommer vil suge mye kraft ut av USA på den internasjonale scenen, og skulle Trump bli valgt vil ting med ett se helt annerledes ut for Netanyahu.

Det tredje er at det selv om 74 år gamle Netanyahu er historisk upopulær, har standpunktet hans mot en tostatsløsning bred forståelse i Israel. Israelsk støtte til en slik løsning har gradvis falt det siste tiåret og etter 7. oktober-angrepet er det bare 1 av 4 israelere som ønsker seg en tostatsløsning.

Tallene speiles også på palestinsk side hvor støtten til selvstyremyndighetene er lav, støtten til Hamas økende og der mange mener terrorangrepet var berettiget.

Alt dette kan naturligvis endre seg. Biden kan vinne presidentvalget, Netanyahu kan bli tvunget til å gå av og israelsk opinion kan snu hvis krigen fortsetter uten bedre resultater, og terroren 7. oktober kommer på lengre avstand.

Alle som ønsker seg en tostatsløsning håper at Netanyahu skal forsvinne fra israelsk politikk, men politisk ønsketenkning er en dårlig strategi.

Hvis det er noe de siste 30 årene i israelsk politikk har vist, så er det at Netanyahu alltid har klart å overleve.

Uansett hva andre statsledere og diplomater har ment og tenkt om ham.