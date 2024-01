– Hvor vil du ha meg, spør Naftali Bennett (51) i det han ankommer Raanana-parken like ved boligen hans nord i Tel Aviv.

Den tidligere statsministeren er ofte å se på internasjonale TV-kanaler som CNN, BBC og Al Jazeera. Der forsvarer han engasjert Israels brutale krigføring på Gazastripen.

STREKKER SEG LANGT: Tidligere statsminister i Israel, Naftali Bennett, mener Israel strekker seg langt for å beskyte sivile i krigen. Foto: Ksenia Novikova

– Vi kjemper for livene våre. Hamas voldtok kvinnene våre. De myrdet babyene våre. Vi kjemper tilbake, sier eksstatsministeren til NRK.

New York Times har undersøkt påstandene om voldtekt. De har snakket med vitner og medisinske eksperter som hevder at mange israelske kvinner ble voldtatt under terrorangrepet 7. oktober.

Israelske myndigheter har ikke funnet bevis på at babyer ble halshugget under terrorangrepet, slik flere myndighetspersoner har hevdet.

Men minst to spedbarn var blant de rundt 1200 drepte israelerne, og 12 av ofrene var yngre enn ti år, ifølge Times of Israel.

– G ir folk god tid til å evakuere

Naftali Bennett ledet det sionistiske høyrepartiet Nye Høyre i valget 2021.

I en koalisjon med syv andre partier, inkludert venstresiden og et arabisk parti, presset Bennett Benjamin Netanyahu ut av statsministerkontoret. Juni 2021 ble Bennet Israels 13. statsminister, en rolle han hadde i halvannet år.

Han sier at Israel strekker seg lengre enn noe annet land for å beskytte sivile i krigen.

– Vi teppebomber ikke Gaza. Ellers ville det tatt 24 timer å vinne hele krigen, sier Bennett, som også har vært forsvarsminister i Israel.

– Vi sender tekstmeldinger, noen ganger slipper vi løpesedler. Vi gir folk god tid til å evakuere før vi angriper, hevder han.

Men det finnes ingen trygge steder å søke beskyttelse fra de israelske bombene, ifølge FN, som har sagt at Gaza er verdens farligste sted å være barn.

– De er ikke trygge på sykehus. De er ikke trygge i krisesentre. Og de er absolutt ikke trygge i de såkalte «trygge sonene», har James Elder, talsmann for FNs barneorganisasjon UNICEF, fastslått.

Amnesty International mener at israelske styrker kan ha begått krigsforbrytelser på grunn av utstrakt vilkårlig bombing av sivile nabolag i Gaza.

– De har pulverisert gate etter gate og drept sivile i storstilt skala, sier Agnès Callamard, generalsekretæren i Amnesty International.

De siste tre månedene er minst 21.000 palestinere drept, ifølge palestinske helsemyndigheter. 70 prosent av disse er barn og kvinner.

MASSEGRAV: Drepte palestinere begraves i en massegrav i Rafah, sør på Gazastripen. Bildet er fra 26. desember. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Selv USAs president Joe Biden har sagt at Israel driver med vilkårlig bombing av sivile i Gaza.

– De begynner å miste den støtten ved vilkårlig bombing som finner sted, sa den amerikanske presidenten i desember.

Bennett avviser kritikken.

– Det er feil. Jeg tjenestegjorde som kommandør i forsvaret, og jeg vet at vi aldri rammer sivile bevisst. Men når Hamas er fast bestemt på å ofre sin egen befolkning, så er det lite vi kan gjøre.

«Dumme bomber»

Israel har sluppet rundt 30.000 bomber over Gazastripen. Halvparten av disse er såkalte «dumme bomber», viser en oversikt CNN har laget.

Det er bomber som ikke er styrt av styringssystemer for å treffe målene sine. De er upresise, fører til store materielle skader og utgjør en enorm risiko for sivile, mener våpeneksperter den amerikanske nyhetskanalen har snakket med.

STORE ØDELEGGELSER: Bildet viser militære kjøretøy i Gaza og viser ødeleggelser fra Gazastripen. Bildet er fra 29. desember. Foto: JACK GUEZ / AFP

– Hvorfor bruker Israel våpen som dreper vilkårlig, hvis dere er opptatt av å beskytte sivile?

– Alle bombene våre slippes målrettet. Men noen av dem mangler presisjonssystemet som gjør dem mer presise, sier Naftali Bennett.

– Men andre land unngår å bruke upresise våpen i tettbefolkede områder. Hvorfor gjør ikke Israel det samme?

– Fordi de dreper barna våre. Vi må gjøre alt vi kan for å beskytte oss. Vi mangler presise våpen, og bruker det vi har. Hvis Norge ønsker å stille med sine presisjonsvåpen, bruker vi dem gjerne.

KØ: Både barn og voksne står i kø i håp om å få noe mat. Bilde er fra 8. november. Foto: Hatem Ali / AP

Frykter sultkatastrofe

Rundt 900.000 mennesker i Gaza risikerer å oppleve hungersnød i innen februar, frykter FN.

Det er Israel og Egypt som kontrollerer grensene. Sammen bestemmer de hva som slipper inn og ut av kyststripen med 2,2 millioner innbyggere.

– Hvorfor slipper ikke Israel inn mer mat, nødhjelp, vann, medisiner og drivstoff?

– Israel begrenser ikke forsyninger med mat, brød og vann.

– Men behovet på Gazastripen er minst 500 lastebiler daglig, ifølge FN. Nå kommer det rundt 200 lastebiler fra Israel og Egypt.

– Israel begrenser ikke nødhjelpsforsyninger. Men lastebilene inkluderer ikke bare mat og vann. De inneholder også drivstoff som terroristene bruker i kampen mot oss. Derfor slipper vi ikke inn drivstoff, sier den tidligere statsministeren.

Israel sliter i Gaza

Statsminister Benjamin Netanyahu satte tre mål før krigen:

Fjerne Hamas fra makten, få hjem alle de israelske gislene og beskytte israelere mot Hamas-angrep.

Tre måneder senere sitter fortsatt Hamas ved makten, om enn svekket. De har rundt 130 israelske gisler, og de klarer fortsatt å skyte raketter mot israelske byer.

– Hvorfor har dere ikke klart å levere på noen av løftene til det israelske folket?

– Israel har, på grunn av det militære presset, fått løslatt mange av gislene. Vi har også klart å drepe minst 8000 Hamas-krigere. Når det gjelder angrep på Israel så vil de opphøre når vi utrydder Hamas, sier Bennett.

RUINER: Bildet er tatt i Rafah, sør i Gaza, og viser ødeleggelser av en boligblokk. Bildet er fra 29. desember 2023. Foto: STAFF / Reuters

NRK kan ikke verifisere tallet på 8000 drepte Hamas-krigere. Det israelske forsvaret, IDF, har heller ikke lagt frem dokumentasjon på dette.

Hamas har minst 30.000 krigere, ifølge IDF selv. Det er med andre ord langt igjen før Hamas er nedkjempet militært.

Hva som vil skje på Gazastripen hvis og når Israel utrydder Hamas, er usikkert. Vi spør eksstatsministeren hva Israels plan er i Gaza?

– Vi vil ha et Gaza uten Hamas, uten terror, uten raketter. Det vil gi både israelere og Gazas befolkning en bedre fremtid, svarer Bennett.

Langvarig Gaza-okkupasjon

– Dere vil fjerne Hamas fra makten, men vil ikke la palestinske selvstyremyndigheter ta over. Hvem skal da styre Gaza? Vil Israel okkupere Gaza igjen?

– Nei. Israel ønsker ikke å styre Gaza. Det vi ser for oss er en midlertidig fase, som kan vare fem-syv år. I denne fasen vil man få på plass en midlertidig teknokratisk regjering bestående av kompetente mennesker fra Gaza og utenfra. De vil styre Gaza politisk.

– Vil israelske styrker være på bakken i Gaza i denne perioden?

– Ja, israelske sikkerhetsstyrker må være der for å sikre at terroren ikke gjenoppstår i Gaza.

– Så dere skal okkupere Gaza igjen?

– Det vil være israelsk sikkerhetstilstedeværelse, ja. Og det kan hende at vi trenger mer enn sju år. Vi kan bli i 30 år. Vi vil ikke la terror slå rot i Gaza igjen, sier den tidligere israelske statsministeren.