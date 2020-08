Myndighetene i Beirut har ikke satt i gang noen synlig opprydding, så unge folk har tatt med seg koster, hakker og spader for å ordne opp på egen hånd.

Noen av dem er i en av byens mest populære gater, med kafeer og klubber der folk elsker å samles. Nå skal den gjenoppstå igjen.

Studentene Khalil Abu Dara og Fahen er kommet ned fra fjellområdene i Libanon:

Khalil Abu Dara og Fahen bor ikke selv i Beirut, men dro dit for å hjelpe til. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Lederne og presidenten her i landet tar ikke noe ansvar. Unntaket er folket, vi tar ansvar, sier de.

De sier at alle er lei dette landet, for det er ingen ledere som er interessert i hva som foregår. De sier folket må jobbe for å bli kvitt lederne og bli kvitt korrupsjonen.

– Hva synes dere om at det eksplosive materialet i havna ble lagret i seks år uten at noen tok affære?

– Det skyldes det korrupte systemet vi har i Libanon. Vi kan ikke gjøre noe med det. Alle har ansvar, men alle skylder på noen andre. Vi er ofrene. Alt er løgner.

Så lagt er 137 mennesker registrert som omkommet i eksplosjonen. Minst 5000 er skadd. Det er anslått at 300.000 mennesker er blitt hjemløse.

Mohammed Salim har fått hjelp til å rense bilen for glass, murpuss og stein. Foto: Sidsel Wold / NRK

Takker for opprydding

– Dette er fantastisk, sier Mohammed Salim.

Han kan endelig ta bilen sin til verksted etter at frivillige renset den for stein, murpuss og glasskår. Men Salim mener at myndighetene burde ha ryddet opp.

– Nå synes jeg vi skal sette alle politikerne i fengsel. De har stjålet alt. Vi må få en ny regjering som kan styre landet på skikkelig vis.

Salim satt på en restaurant med datteren sin. Så hørte de eksplosjonen og ble dyttet bortover av det enorme lufttrykket. Glassbiter og deler av taket falt i hodet på dem.

– Datteren min ble lettere skadet, blødde og måtte sy noen sting. Bilen kan repareres, så vi kom lett fra det, sier Salim.

Nagham Souki Nassereddine fra Norsk Folkehjelp vil at hjelpen gis direkte til folk som trenger den. Foto: Sidsel Wold / NRK

Fra dør til dør

Skadene etter tirsdagens eksplosjon i havneområdet er enorme. Norsk Folkehjelp er en av mange frivillige organisasjoner som forsøker å koordinere nødhjelp i den kaotiske byen.

– De som er ute i gatene nå er sivilsamfunnets aktivister, sier Nagham Souki Nassereddine, som er prosjektkoordinator for Norsk Folkehjelp.

Hun vet ikke hvorfor regjeringen ikke har reagert.

– Kanskje regjeringen legger planer og foretar vurderinger? Kanskje de driver med etterforskning? Men vi ser ingenting til det, sier Nassereddine.

Hun forteller at hjelpeorganisasjoner og frivillige går fra dør til dør for å lete etter skadede og døde. Og de spør om hvem som trenger mest hjelp.

Frankrikes president Emmanuel Macron på besøk i havneområdet i Beirut, foran kornsiloene som ble hardt rammet av eksplosjonene. Foto: Thibault Camus / AP

Ber om politisk reform

Frankrikes president var raskt ute med å uttrykke medfølelse til det libanesiske folk etter katastrofen. Men under et besøk i Beirut i dag sa Macron at han håper på betydelige endringer i den politiske ledelsen.

– Hvis det ikke blir gjort reformer, vil Libanon fortsette å synke, sa han.

Tidligere på dagen, på besøk i Beiruts gater, ble Macron møtt av en sint folkemasse som ba ham hjelpe dem få en slutt på det «korrupte regimet» i landet.

– Jeg kan garantere dere at ingen nødhjelp vil havne i korrupte hender, svarte Macron.

To av de mange tusen frivillige som rydder i Beirut. Foto: Sidsel Wold / NRK

Også i Norsk Folkehjelp frykter de at deler av nødhjelpen landet nå får, kan havne i lommene på korrupte politikere og ledere.

– Hvordan bør bistanden håndteres slik at den ikke forsvinner i noens lommer?

– Så lenge hjelpen gis til de lokale, frivillige organisasjonene som jobber her på bakken, blir den kanalisert til de rette folkene, sier Nassereddine.