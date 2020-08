Eksplosjonen var trolig i en konteiner i havneområdet, men det er uklart hva slags eksplosiver det var.

– Min søster jobber på et sykehus her og forteller at de har tatt imot mange skadde, sier Alayouibi.

TV-stasjonen Al Mayadeen melder at flere hundre mennesker er skadd.

Eksplosjonen kunne høres over hele Beirut. Selv oppholdt Alayoubi seg i 12 etasje i en bygning og løp straks ned.

– På gata var det virvarr, mange skrek og gråt, noen var såret, sier han.

Rød røyk steg opp fra havneområdet i Beirut etter eksplosjonen Foto: JANINE HAIDAR / AFP

Alayouibi. forteller videre at flere gjenstander hadde falt ned fra husene, som murstein, knuste blomsterpotter og glasskår fra mange knuste vinduer. Ødelagte biler stod forlatt i gatene.

Noen steder var det også deler av balkonger og husfasader som hadde falt ned i gatene.

En brannmann sjekker skadene som en mann har fått nær eksplosjonsstedet i Beirut. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Alayouibi sier at det må ha vært en meget kraftig eksplosjon i området der Beiruts havnelager ligger.

Hørtes 240 kilometer unna

Det meldes om store materielle ødeleggelser, blant annet i redaksjonslokalene til avisen Daily Star, tvitrer en av avisens journalister.

Lyden fra eksplosjonen kunne høres så langt unna som øya Kypros, som ligger i Middelhavet 240 kilometer unna, skriver AFP.

Lokale TV-stasjoner melder at eksplosjonen skjedde i et område av havna der det lagres fyrverkeri.

AFP skriver at det trolig var to eksplosjoner. En av dem skal ha skadet hovedkontoret til det statlige elektrisitetsselskapet i Libanon.

Like før rettsak

Eksplosjonen skjer like før dommen i rettssaken etter drapet på tidligere statsminister i Libanon, Rafik Hariri i 2005, skriver bbc.

En FN-domstol er ventet å kunngjøre dommen i disse dager. Fire personer har stått for retten in absentia, etter bilbomben som drepte Hariri.

Den Iran-støttede Hizbollah-bevegelsen har nektet for å ha hatt noe med det attentatet å gjøre