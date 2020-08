Al Jazeera: Myndighetene ignorerte advarsler

Over 100 mennesker er døde og opp mot 300.000 hjemløse, etter den voldsomme eksplosjonen i den libanesiske hovedstaden tirsdag.

Den foreløpige teorien er at det oppstod brann i et lager med ammoniumnitrat, som deretter eksploderte.

Lagret på havna i seks år

Stoffet, som både brukes som kunstgjødsel og i eksplosiver, antenner vanligvis ikke av seg selv.

Ifølge innenriksminister Mohammed Fahmi var det 2700 tonn ammoniumnitrat som gikk i lufta. Dette hadde vært lagret i havnen siden det ble konfiskert fra et skip i 2014.

Til sammenligning ble bomben som ble brukt i terrorangrepet mot regjeringskvartalet i Oslo i 2011, laget av seks tonn ammoniumnitrat.

Tok beslag i skip

Dokumenter Al Jazeera har fått tilgang til, viser hvordan den farlige lasten havnet i havnehangar 12 i 2014 og ble værende der fram til det gikk i luften.

Lasten var om bord på et russisk lasteskip som seilte under moldovsk flagg på vei fra Georgia til Mosambik høsten 2013. Etter at skipet fikk tekniske problemer, ble det tvunget til å legge til kai i Beirut.

Havnen i Beirut før og etter eksplosjonen Foto: PATRICK BAZ / AFP

Libanesiske myndigheter skal ha nektet skipet å seile videre, og etter en tids juridisk tautrekking skal skipet og dets last ha blitt etterlatt av mannskapet og eierne.

Ammoniumnitratet ble losset av skipet og plassert i Hangar 12, nær inngangen til hovedstaden.

Skrev bekymrede brev

De påfølgende årene skal tollere gjentatte ganger ha skrevet brev til myndighetene med spørsmål om hvordan de skulle håndtere den farlige lasten. Tollvesenet foreslo blant annet å eksportere lasten, overlate den til hæren eller selge den til en privateid libanesisk sprengstoffprodusent.

Brevene skal ikke ha blitt besvart.

«Med tanke på den alvorlige faren det innebærer å oppbevare denne lasten i upassende klimaforhold, gjentar vi vår forespørsel om å reeksportere lasten umiddelbart for å ivareta sikkerheten ved havnen og for dem som jobber der», heter det i et brev fra 2016.

Fire år senere gikk lageret i lufta.

Eksperter: Fyrverkeri kan ha antent lageret

Årsaken til at ammoniumnitratet antente, er foreløpig ikke kjent.

Eksperter som har analysert videoopptak av eksplosjonen, mener eksplosjonen kan bli utløst av brann i et fyrverkerilager i nærheten.

SE VIDEO: Mange personer har mistet livet og flere tusen er såret etter eksplosjonene i Beirut tirsdag. Slik så det ut dagen etter. Foto: AP/NRK Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Mange personer har mistet livet og flere tusen er såret etter eksplosjonene i Beirut tirsdag. Slik så det ut dagen etter. Foto: AP/NRK

Det er ikke bekreftet fra offisielt hold at det faktisk var en fyrverkeribrann som utløste eksplosjonen.

Statsminister Hassan Diab beskriver eksplosjonen som en «stor nasjonal katastrofe» og har forsikret at de som har ansvaret vil måtte betale.