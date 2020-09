700 gjester er til stede under seremonien i Det hvite hus.

Det kommer neppe til å mangle store ord når president Donald Trump overværer signeringen. Avtalen er ment å normalisere forholdet mellom Israel og Bahrain og De forente arabiske emirater (FAE).

Det er likevel uklart om avtalen innebærer full diplomatisk anerkjennelse.

Lørdag kunngjorde Bahrain at de vil normalisere forholdet til Israel. Det var nok en fjær i hatten for Trump.

USAs president Donald Trump kom seint mandag kveld til Washington for forberede seg til undertegnelsesseremonien tirsdag. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Allerede i august kunngjorde han at det med USAs hjelp var inngått en avtale mellom Israel og FAE, en av verdens største oljeprodusenter.

For Trump og Netanyahu er avtalen også en velkommen anledning til å få bort interessen fra interne problemer. Trump sliter med raseuro og høye koronatall. Netantyahu med anklager om korrupsjon.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har måtte tåle mye kritikk på hjemme bane den siste tiden. Her fra en demonstrasjon i Tel Aviv sist helg. Foto: JACK GUEZ / AFP

Den arabiske verden er splittet

Nå sluttet altså nok et land seg til avtalen. Det gjør den arabiske verden splittet i synet på hvordan de skal håndtere konflikten mellom israelere og palestinere.

– I stedet for å fokusere på fortidens konflikter, er nå folk fokusert på en framtid med ubegrensede muligheter, skriver Trumps utenrikspolitiske rådgiver og svigersønn Jared Kushner. Kushner er sentral i det amerikanske diplomatiet i Midtøsten.

– Dette er en svart dag i arabisk historie, sa palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh på mandag.

Ikke minst er skuffelsen stor over at Den arabiske liga sist uke ikke ville fordømme at flere land nå inngår bilaterale avtaler med Israel.

Generalsekretær i PLO Saeb Erekat var sentral i avtalen som ble forhandlet fram i Oslo mellom Israel og palestinerne i 1993.

Han sier dagens avtale ikke vil rokke ved det som hele tiden har vært det palestinske synet: Israels okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem i 1967, er ulovlig og i strid med internasjonale avtaler.

Men den emiratarabiske utenriksministeren Anwar Gargash sa før kveldens seremoni at spørsmålet om å få annekteringen av palestinsk land bort fra dagsorden er noe som er viktig både for hans land, USA og Europa.

En palestinsk kvinne i Nablus var blant dem som tirsdag protesterte mot avtalen mellom Israel og golfstatene Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Hva gjør Saudi-Arabia?

Saudi-Arabia kommer til å spille en nøkkelrolle i denne amerikanskledede «normaliseringsprosessen». Landet har allerede tatt første skritt ved å tillate overflyvninger av israelske fly, til og fra FAE.

Men situasjonen er svært følsom. Saudi-Arabia huser den hellige steinen Kaba og Al-Haram-moskeen i byen Mekka. Begge er helt sentrale for hele den islamske verden.

Hvis Saudi-Arabia skulle gå så langt som å normalisere forholdet til Israel, kan det tenkes at land som Iran og Tyrkia vil kreve at disse hellige stedene internasjonaliseres. Det er fordi de er hellige for alle retninger av islam – også det shia-dominerte Iran.

Likevel kan flere arabiske land nå velge å inngå lignende avtaler. Ifølge en representant for Det hvite hus vil også Oman være til stede under dagens sermoni i Washington. Det er foreløpig ikke kjent om også de vil undertegne en avtale.

Et diplomatisk jordskjelv i Midtøsten

Iran raser

Iran har allerede brukt sterke ord mot avtalen. Revolusjonsgarden i Iran kom lørdag med en uttalelse der det heter at Bahrain kan vente seg en brutal hevn fra sitt eget folk.

Situasjonen er spesielt følsom fordi flertallet av innbyggerne i Bahrain, som Iran, tilhører sjiaretningen av Islam.

Likevel er det sunnimuslimer som dominerer denne lille øystaten mellom Saudi-Arabia og Qatar.

Gir Israel opp innlemmelse av okkuperte områder?

Det er lite som tyder på at avtalene med FAE og Bahrain vil få i gang igjen forhandlingene om en mer varig fredsløsning.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at det ikke er noen grunnlag for å ta opp samtalene, som ble brutt i 2014.

Siden den gang har den israelske bosettingspolitikken på den okkuperte Vestbredden fortsatt. Netanyahu har lovet at større deler av dette området, som Israel okkuperte under seksdagerskrigen i 1967, skal innlemmes permanent i Israel.

Men foreløpig ser det ut til at dette er lagt på is. Sannsynligvis vil Netanyahu se hva som blir resultatet av de avtalene som i dag underskrives i Washington.