Hvorfor er Tyskland i regjeringskrise – igjen?

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer truer med å trekke seg på grunn av uenigheter i asylpolitikken med forbundskansler Angela Merkel. Det har ført den tyske regjeringen inn i nok en krise.

Den tyske regjeringen

Tyskland har en flertallsregjering som er sammensatt av tre partier: Den kristendemokratiske union (CDU), ledet av Angela Merkel. Den kristensosiale union (CSU), ledet av Horst Seehofer, og Det sosialdemokratiske partiet (SPD), ledet av Andrea Nahles.

Forholdet mellom CDU og CSU

CDU og CSU er såkalte søsterpartier, og kalles i dagligtalen for «Unionspartiene». Mens CDU representerer 15 av Tysklands 16 delstater, er CSU delstatspartiet fra Bayern.

Unionspartiene stiller aldri til valg mot hverandre på riksplan, de sitter i samme fraksjon i Forbundsdagen og de har alltid en felles kandidat som forbundskansler, ved de siste valgene har det vært CDUs Angela Merkel.

Til tross for samarbeidet, har det av og til likevel knaket i sammenføyningene. CSU har nektet å innta lillebrorposisjonen, selv om de kun representerer én delstat. Det faktum at Bayern er en av de mest velstående delstatene i Tyskland, samtidig som CSU stort sett har dominert delstatspolitikken der helt siden 2. verdenskrig, har gitt bensin til selvtilliten.

Partiet har ofte handlet på egen hånd. Nåværende formann Horst Seehofer inviterte for eksempel Ungarns statsminister Viktor Orbán på partimøte i januar, og viste stor forståelse for landets asylpolitikk- stikk i strid med Merkels CDU, som gjentatte ganger har tatt til orde for en rettferdig fordeling av asylsøkere blant EUs medlemsland.

CSU er kjent for å være mer konservativ enn Merkels fløy og har forsøkt å presse henne til å føre en mer restriktiv asyl- og innvandringspolitikk. Seehofer var også en av dem som kom med skarpest kritikk av Merkel, da hun bestemte seg for å åpne grensene under migrantkrisa i 2015.

Forbundskansler Angela Merkel slet med å danne en flertallsregjering etter valget høsten 2017. Nå sliter hun med å holde den sammen. Foto: John Macdougall / AFP

Stridens kjerne nå

Innenriksminister Horst Seehofer ønsker å stenge grensene for asylsøkere som allerede er registrert i et annet EU-land. Merkel har sagt nei til at Tyskland skal gjøre en slik alenegang uten at de andre EU-medlemmene er med på laget.

Under EU-toppmøtet i forrige uke, ble EU-landene enige om en ny asylavtale som skal som skal begrense strømmen av flyktninger og migranter til Europa.

Merkel kunngjorde også at hun har inngått avtale med tolv EU-land om rask retur av asylsøkere som alt er registrert i disse landene.

Mange trodde dermed at regjeringskrisa var avverget i denne omgang, men i helga viste det seg at Seehofer fortsatt ikke er fornøyd.

Innenriksministerens engasjement i denne saken, handler også om at det i oktober skal være delstatsvalg i Bayern.

Der taper partiet hans mange stemmer til innvandringskritiske Alternativ for Tyskland (AfD). Derfor er det viktig for Seehofer å markere seg i denne saken.

Natt til mandag truet han med å trekke seg som innenriksminister og partileder, og han sa at han vil bruke tre dager på å bestemme seg. Mandag klokka 17 er det nytt krisemøte mellom CSU og CDU.

Hva skjer dersom Seehofer går?

Det store spørsmålet er om Merkels regjering vil overleve dette eller ikke. Per nå er det ikke klart hva som vil skje. Det pekes blant annet på to scenarioer:

Det ene er at regjeringen bryter sammen, fordi man ikke klarer å komme til enighet. Det vil altså si at Seehofers parti CSU går ut av regjeringen, slik at man mister flertallet, og med det vil det kun være Kristendemokratene og Sosialdemokratene igjen.

Da må de to enten finne en ny regjeringspartner for å få en flertallsregjering, Partiet De Grønne kan være en kandidat der. Hvis ikke kan det bli nyvalg.

Det andre scenarioet er at Seehofer gir seg, men at storkoalisjonen består. I så fall, må partiet hans klare å bli enige med Merkel i asylspørsmålet, og det må komme en etterfølger.

En person det har blitt pekt på er partiets gruppeleder Alexander Dobrindt, men etter at det ble kjent at Seehofer tilbød å trekke seg i går kveld, så var Dobrindts umiddelbare reaksjon at det var uakseptabelt.