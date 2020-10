Lukasjenko ønsker å bruke personer med tidligere militær erfaring i militsgruppene som skal patruljere gater og boligområder.

Han sier at mange, både menn og kvinner, ønsker å kunne forsvare sine egne hjem og familier.

Saken omtales av det uavhengige hviterussiske nyhetsbyrået tut.by og det statlig byrået Belta.

– God hjelp

– Hvorfor skal vi ikke tiltrekke oss disse menneskene og gi dem våpen, spør den hviterussiske presidenten. Han mener slike grupper vil være en god hjelp i arbeidet med å skape stabilitet og sikkerhet i Hviterussland.

STØTTER REGIMET: Det hviterussiske opprørspolitiet har den mest fremtredende rollen i kampen mot opposisjonens støttespillere. Her fra hovedstaden Minsk. Foto: AP

I praksis vil trolig militsen settes inn i maktkampen mot opposisjonen og deres demonstrasjoner og protestmarkeringer.

Helt siden presidentvalget den 9. august har opposisjonen mobilisert demonstrasjoner med opp mot 200 000 deltakere. Kravet er at president Lukasjenko må gå av. Han hevder at han fikk 80 prosent av stemmene, men anklages for omfattende valgfusk.

Nye ledere i politiet

Uttalelsen om bevæpnet milits kom på et møte der Lukasjenko annonserte endringer i politiets ledelse.

HARDHENDT: Om lag 16 000 mennesker har blitt arrestert siden presidentvalget den 9. august. Foto: STRINGER / Reuters

Den nye innenriksministeren er Ivan Kubrakov, han er tidligere leder for politiet i hovedstaden Minsk. Han har vært ansvarlig for den omfattende volden som politiet har brukt mot demonstrantene i tiden etter presidentvalget.

Kubrakov står på sanksjonslista til EU og USA.

To andre får ansvaret for sikkerheten i byene Brest og Grodno, ved Hviterusslands vestlige grense.

MARKERING: Sist søndag deltok nærmere 200 000 mennesker i opposisjonens demonstrasjon i Minsk. Foto: AP

– Dere er militære, dere kan deres ting, dere trenger ikke tid til å lære jobben, sa Lukasjenko om de nye politilederne.

Delvis stengte grenser

Nyhetsbyrået AP melder i kveld at landegrensene til Latvia, Litauen, Polen og Ukraina er delvis stengt. Lastebiler slipper inn og ut av Hviterussland, mens andre lands personbiler blir bedt om å snu og kjøre tilbake.

Den offisielle begrunnelsen skal være restriksjoner for å hindre spredning av koronavirus.

STRENGERE: Utenlandske personbiler blir bedt om å snu og kjøre tilbake på hviterussiske grenseposter. Unntaket er grensa til Russland. Foto: tut.by

Hviterussland har tidligere ikke hatt mange slike statlige restriksjoner, til forskjell fra de fleste andre auropeiske land.

Men russiske medier har de siste dagene gjentatte ganger meldt at mange unge mennesker fra nabolandene ikke har fått slippe inn i Hviterussland, fordi myndighetene frykter at de skal delta i opposisjonens demonstrasjoner og protestaksjoner.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja sier dette i kveld om situasjonen:

– Det å stenge grensene og de siste utnevnelsene viser svekket autoritet. Lukasjenko tar inkonsekvente avgjørelser fordi han har panikk, sier opposisjonslederen til AP.

