For andre dag på rad har det vært voldsomme demonstrasjoner og sammenstøt mellom opposisjonstilhengere og opprørspoliti i hovedstaden Minsk og i flere andre byer.

Ifølge myndighetene har 2000 personer blitt arrestert det siste døgnet, og en demonstrant har mistet livet. Bildene fra Hviterussland viser at politiet bruker tåregass, sjokkgranater og gummikuler mot demonstrantene. Den kraftige voldsbruken blir fordømt av en rekke vestlige land.

– Presidenten har ikke folket bak seg

– Situasjonen i Hviterussland har ikke tidligere vært så dramatisk som nå, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomiteen til NRK. Han har fulgt utviklingen i landet nøye i 25 år.

KREVER SANKSJONER: Generalsekretær Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen mener at situasjonen i Hviterussland nå er mer dramatisk enn noen gang tidligere. Foto: Erlend Aas / \--330200721--\

Engesland mener at president Lukasjenko ikke lenger har et flertall av folket bak seg, og at valget og resultatet er preget av omfattende juks. De omfattende demonstrasjonene etter valget viser ifølge Helsingforskomiteen at det nå er massiv motstand mot presidenten i det hviterussiske folket.

– Menneskerettighetsbruddene er så grove at det internasjonale samfunnet straks må innføre hardere straffetiltak mot Lukasjenko og hans regime, sier Engesland.

Les mer: Dyp politisk krise etter hviterussisk presidentvalg

– Valgte å forlate Hviterussland

I dag ble det klart at opposisjonens presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja har flyktet til nabolandet Litauen. I et videoklipp som er lagt ut på sosiale medier, sier hun at det var hennes eget valg å forlate hjemlandet.

I LITAUEN: Opposisjonskandidaten Svetlana Tikhanovskaja sier det var et veldig vanskelig valg å ta å forlate hjemlandet. Foto: Sergei Grits / AP

– Det var en svært vanskelig avgjørelse å ta. Jeg vet at mange vil forstå meg, og noen vil til og med hate meg. Men må Gud forby at du noen gang står overfor det valget jeg måtte ta, sier Tikhanovskaja i uttalelsen.

Mannen sitter fengslet i Hviterussland, han er en kjent blogger og opposisjonsaktivist.

Paret sendte sine to barn til utlandet da valgkampen var i gang, og moren er sannsynligvis sammen med dem i Litauen.

I en annen video som myndighetene i Hviterussland offentliggjorde i dag, ber Tikhanovskaja om at hennes tilhengere unngår sammenstøt med politiet. Men hennes medarbeidere sier ifølge AFP at denne videoen ble spilt inn under press fra myndighetene.

Tikhanovskaja krevde i går at stemmene i presidentvalget telles på nytt, på grunn av uregelmessigheter. Hun sier det er åpenbart at hun fikk et stort flertall av stemmene i valget.

Les også: Tidligere lærer risikerer mye i kampen mot Hviterusslands president

– Vanskelig å lede fra utlandet

VANSKELIG VALG: Seniorforsker Helge Blakkisrud ved NUPI sier at det ikke blir lett for Tikhanovskaja å lede opposisjonen fra Litauen. Foto: Christopher Olssøn

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, Helge Blakkisrud, sier til NRK at det har vært en veldig entusiasme og mobilisering hos den hviterussiske opposisjonen den siste tiden.

Han mener det blir avgjørende for den videre utviklingen i landet hva som skjer de neste dagene.

– Enten holdes trykket oppe, eller så svinner det hen i møtet med regimets maktapparat, sier Blakkisrud. Han tror at det blir vanskeligere for Tikhanovskaja å lede opposisjonen uten en sterk organisasjon inne i Hviterussland.

VEIEN VIDERE: Den hviterussiske opposisjonen har mobilisert i forbindelse med presidentvalget, men hva vil skje nå når hovedpersonen har flyktet til Litauen? Foto: Sergei Grits / Sergei Grits

Men forskeren forstår opposisjonslederens valg. Hvis hun hadde blitt i hjemlandet, ville hun risikert å bli kastet i fengsel i nær fremtid.

Les også: Hviterussland: Kaller korona en psykose – avholder stor militærparade

Hva gjør Lukasjenko videre?

De siste dagene har den hviterussiske presidenten understreket flere ganger at han ikke kommer til å gi fra seg makten til opposisjonen.

VIL BEHOLDEN MAKTEN: President Aleksandr Lukasjenko avlegger sin stemme i presidentvalget. Foto: Sergei Grits / Sergei Grits

– Da valgresultatet på 80 prosent til Lukasjenko ble offentliggjort, var nok det et signal om at presidenten ikke ville komme opposisjonen i møte i det hele tatt, sier Blakkisrud.

Han mener at det ikke ligger an til noen politiske kompromisser, og at Lukasjenko ikke kommer til å trekke seg før han er nødt til det.

KAMPVILJE: Demonstranter bygger barrikader i sentrum av hovedstaden Minsk. Foto: VASILY FEDOSENKO

Forskeren påpeker også at den hviterussiske presidenten trolig er mer isolert enn noen gang tidligere. Lukasjenko blir kritisert fra EU for overdreven bruk av makt, samtidig som hans ulike utspill overfor Russland den siste tiden har ført til et stadig mer anstrengt forhold.