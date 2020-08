– Jeg regner meg som vinneren av dette valget, sa den hviterussiske opposjonens presidentkandidat Svjatlana Tsikhanouskaja på en pressekonferanse i Minsk i dag.

Hun godtar ikke det foreløpige offisielle valgresultatet som viser at sittende president Aleksandr Lukasjenko fikk om lag 80 prosent av stemmene, mens hun selv fikk knappe 10 prosent. Opposisjonens egne beregninger går ut på at det virkelige bildet er motsatt, altså at Tsikhanouskaja fikk et klart flertall.

VIL OVERTA: Opposisjonskandidaten Svjatlana Tsikhanouskaja krever at Lukasjenko-regimet gir fra seg makten på fredelig vis. Foto: SERGEI GAPON

– Myndighetene bør overgi makten til oss på en fredelig måte, sier opposisjonskandidaten.

Sittende president Aleksandr Lukasjenko gjentok flere ganger i løpet av dagene før valget at han ikke kommer til å gi etter for krav fra opposisjonens side, og at han vil kjempe hardt for å bli sittende.

Dyp og fastlåst krise

Lukasjenko har styrt Hviterussland med hard hånd siden 1994. Han har konsekvent slått hardt ned på politisk opposisjon, og fengslet mange politiske motstandere.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Viasna, har om lag 2000 aktivister blitt arrestert før dette presidentvalget.

VIL BLI SITTENDE: Sittende president Aleksandr Lukasjenko avga sin stemme i går, og lovet å bruke harde metoder mot opposisjonens protestmarkeringer. Foto: Sergei Grits

Som de fleste svært autoritære ledere, vet Lukasjenko godt at et maktskifte kan føre til harde reaksjoner mot de avgåtte myndighetene. Både for han og store deler av den nåværende politiske eliten, kan en fengselscelle bli neste stopp.

Derfor blir også motivasjonen for å bli sittende svært sterk.

Tsikhanouskaja stilte til valg fordi mannen hennes ble arrestert og ikke kunne være med.

Ulike opposisjonsgrupper støttet opp om henne, og på valgmøtene kom det inntil 60.000 mennesker. Det er første gang på svært mange år, at opposisjonen har markert seg så kraftig.

NY AKTIVITET: Det er om lag ti år siden den politiske opposisjonen samlet så mange mennesker på valgkampmøter i Hviterussland. Foto: Sergei Grits / AP

Hviterusserne har blitt modigere og mye mer politisk aktive. Denne nye given kan ikke opposisjonspolitkerne la være å utnytte.

Men resultatet er at ingen av partene har noe å gi, og det ligger ant til at den politiske krisen bare blir dypere og mer kompromissløs.

Voldsomme gatekamper

Hviterussisk politi opplyser i dag ifølge nyhetsbyrået AFP at 3000 personer ble arrestert under urolighetenei flere byer i natt.

POLITIMAKT: Tusenvis av mennesker ble arrestert i natt da folk gikk ut i gatene for å protestere mot valgresultatet. Foto: AP

Politiet gikk svært hardt fram mot folk som samlet seg i gatene for å protestere mot valgresultatet. Flere steder ble det harde sammenstøt, og politiet brukte vannkanoner, tåregass og sjokkgranater for å spre folk.

Både opprørspoliti og militære styrker ble satt i beredskap, og hviterussere jeg har kontakt med, sier at det var en surrealistisk stemning i hovedstaden i natt. Situasjonen kunne minne mer om krigstilstand enn om et presidentvalg, mener de.

HARDE TILTAK: Lufta var full av tåregass i gatene i Minsk i natt da politi og demonstranter barket sammen. Foto: AP

Når et regime tar i bruk så harde maktmidler mot egen befolkning, så gjør det sterkt inntrykk. Og sannsynligheten er stor for at motstanden mot president Lukasjenko bare øker etter dette.

Annerledeslandet i Europa

Fra vestlig side blir president Lukasjenko av og til kalt «Europas siste diktator».

Den siste utviklingen i landet gjør nok at betegnelsen fortsatt blir hengende ved han.

Hviterussland ligger strategisk plassert mellom Russland og EU.

VESTLIG KRAV:EU krevet at hviterussiske myndigheter offentliggjør reelle tall etter presidentvalget i går. Foto: SIARHEI LESKIEC

Den russiske presidenten Vladimir Putin var først ute med å gratulere Lukasjenko med seieren. Det viser hvor nært forholdet er mellom de to landene, selv om Lukasjenko misliker sterkt at russerne øker prisen på forsyningene av olje og gass.

Lederne i EU, Tyskland og Polen kritiserer hviterussiske myndigheter for overdreven bruk av makt mot demonstranter, og har innvendinger mot måten valget har blitt gjennomført på.

Mange hviterussere er lei av at Hviterussland er annerledeslandet i Europa. De ønsker og krever mer normale forhold der valg blir frie og rettferdige, og der politiske ledere går av dersom de taper i valg.

Sannsynligvis kommer hviterusserne dit etter hvert, men det kan bli harde tak før det blir virkelighet.