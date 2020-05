Hviterussland: Kaller korona en psykose – avholder stor militærparade

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I de slaviske landene Russland, Hviterussland og Ukraina markeres tradisjonelt seieren over nazistene i andre verdenskrig den 9. mai.

I år var det planlagt spesielt store markeringer, siden det er 75 år siden krigens slutt.

Som planlagt i Minsk

Men koronaepidemien har gjort at selv Russland har utsatt militærparaden og andre markeringer på ubestemt tid.

I ÅR OGSÅ: Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko under 9. mai-markeringen et tidligere år. Foto: Vasily Fedosenko / Vasily Fedosenko

I Hviterussland skal derimot alt gå som planlagt.

– Vi kan ikke bare kansellere paraden, sier den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Presidenten sier at han har vurdert saken i lengre tid, og at avgjørelsen både er emosjonell og ideologisk.

TETT SAMMEN: Det er lite som tyder på at hviterussiske soldater kommer til å overholde 2-metersregelen under militærparaden i Minsk. Foto: Sergei Grits / AP

Han påpeker at mennesker døde av virus og andre sykdommer under krigen.

– De døde for oss, uansett hvor ille det høres ut, sier Lukasjenko, og legger til til at ingen vil bli tvunget til å delta i paraden.

Presidenten sier også at de få krigsveteranene som er igjen, har uttrykt ønske om å delta på markeringen. De er over 90 år og det skal settes i verk spesielle tiltak for å hindre at de blir utsatt for smitte.

Annerledeslandet

Den tidligere sovjetrepublikken har så langt 16.700 bekreftede smittetilfeller og 99 covid-19-relaterte dødsfall, ifølge offisiell statistikk.

IGNORERER SMITTEFAREN: Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko deltok nylig under den ortodokse påskefeiringen. Foto: Nikolai Petrov / AP

Lukasjenko har fått sterkt kritikk hjemme og i utlandet for ikke å ha fått på plass statlige tiltak for å bremse spredningen av viruset.

Han har tidligere avvist virusbekymringene som «psykose».

Han har også sagt at kjerringråd som å ta badstu og å drikke vodka kan hjelpe mot smitte.

AKTIV: President Lukasjenko skal ifølge sin egen pressetjeneste være i god fysisk form. Her deltar han i en ishockeykamp. Foto: HANDOUT

Lukasjenko har holdt en høy offentlig profil også etter at koronasmitten kom til Hviterussland.

Han har deltatt i ishockeykamper, vært med på ortodoks påskefeiring, og han har reist rundt omkring i landet og håndhilst på folk han møter. Det har ikke vært snakk om å holde avstand til andre mennesker.

STORSTILT MARKERING: Slik pleier militærparaden å se ut langs hovedgata i hovedstaden Minsk. Foto: VASILY FEDOSENKO

Ifølge presidentens pressetjeneste er han i god fysisk form.

Folket tar ansvar

I Hviterussland har staten latt være å sette i verk omfattende smitteverntiltak fordi det vil være altfor kostbart for samfunnet.

PLANENE ER KLARE: Det blir store markeringer i Hviterussland på seiersdagen den 9. mai, selv i koronaens tid. Foto: Sergei Grits / AP

Men det betyr ikke at det hviterussiske samfunnet fungerer som normalt.

Folk flest har tatt ansvar når staten ikke gjør noe særlig.

Mange bedrifter lar sine ansatte arbeide hjemmefra, og store deler av servicenæringen er stengt.

Barneskolene er i gang igjen etter en utvidet påskeferie, men høyskoler og universiteter har vært i drift hele tiden.

KORONAFOTBALL: Hviterussisk fotball har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, fordi dette er det eneste landet i Europa der det fortsatt spilles fotball. Men det er glissent på tribunene. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Fotballkamper blir fremdeles spilt i landet, men det er svært få tilskuere til stede på tribunene.