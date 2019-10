Huawei-grunnleggeren advarer Norge: Kan bli taperen i 5G-revolusjonen

Kinesiske Huawei er under angrep. Verdens største teleteknologiselskap er svartelistet av president Donald Trump og pekt ut som en sikkerhetsrisiko for vesten.

Grunnlegger Ren Zhengfei er tvunget inn i en kraftig motoffensiv for å forsvare sitt livsverk.

I et ekslusivt intervju sier gründeren til NRK at Norge som en nær alliert av USA ikke har noen grunn til å frykte Huawei.

Ikke noe selskap har havnet i skuddlinjen i handelskrigen mellom USA og Kina i samme grad.

5G-kontrakter på tvers av verden og særlig i Europa står på spill.

– Jeg synes ikke man bør kjøpe varer og tjenester basert på politiske faktorer. Produkter relatert til infrastruktur har lange livssykluser. Hvis du henger etter i begynnelsen, blir det vanskelig å ta igjen forspranget, sier Ren Zhengfei på spørsmål fra NRK.

Ren Zhengfei grunnla Huawei i 1987. Denne uken gav lederen av verdens største teleteknologi selskap sitt første intervju til nordiske journalister. Foto: Wiktor Dabkowski / Helsingin Sanomat

Intervjuet er gründerens første med nordiske medier noensinne.

På innsiden av Huawei

Ren Zhengfei er sjef for 188 000 ansatte. De er til stede i 170 land på tvers av kloden, og kun i første kvartal i år var inntektene til Huawei 527 milliarder kroner.

Gründeren tar oss imot i et av Huaweis nye hovedkontorer i den økonomiske frisonen Shenzhen, Hongkongs naboby på det kinesiske fastlandet. Det var i Shenzhen at at Ren Zhengfei startet Huawei i 1987. Da var han 44 år gammel.

Byggets ulike rom er inspirert av europeiske palass. Det inneholder en innendørs have med restaurerte bondehus fra den kinesiske landsbygda og en kopi av en japansk landsby.

Ren Zhengfei i det første og eksklusive intervjuet med seks nordiske mediehus. Finland og Sverige er hjemland for konkurrentene Nokia og Ericsson. Norge er hjemland for Telenor en av Huaweis større globale kunder. Foto: Wiktor Dabkowski / Helsingin Sanomat

Intervjuet skjer i et atrium inspirert av Akropolis omkranset av greske søyler. Det er lite her som får det deg til å tenke på anklagene mot Huawei. Anklager om at selskapet er hjulpet frem av billig kreditt fra den kinesiske stat og at Huawei kan være et verktøy for kommunistpartiets spionasje. ​​

Huawei er verdens største leverandør av mobilnettverk foran Ericsson og Nokia. De er verdens neste største produsent av smarttelefoner etter Samsung.

En test på om Huawei overlever Trumps handelskrig

Reklame for Huaweis siste smarttelefon, Mate 30 på gaten i Shenzhen. Huawei var tvunget til ¨å lansere telefonen uten populære apper fra Google. Foto: Philip Lote / NRK

Nylig valgte Telia i Norge Ericsson som leverandør for sitt 5G-nett. Telenor, som er en av Huaweis større kunder globalt, skal velge leverandør i Norge om kort tid.

Vraker Huawei i 5G-utbyggingen: – Vi har hatt en dialog om sikkerhet

– ​Vi er i 5G tidsperioden. Huaweis teknologi ligger lenger fremme og jeg tror det sjalusi som gjør at USA forsøker å innføre restriksjoner, sier Ren Haonan, til høyre for kompisen Li Kailei på gaten i Shenzhen. ​ Foto: Philip Lote / NRK

5G-revolusjonen

5G er del av en ny industrielle revolusjon som Kina ønsker å lede. Huawei er i dag det selskapet med flest patenter på den nye mobilteknologien i verden.

Norge og andre nordiske land vil bli taperne i denne revolusjonen om de gir etter for politisk press, advarer milliardæren.

– Operatører tar egne valg. De må ta hastighet med i betraktningen, fordi hastighet er avgjørende for sosial fremgang. Under den forrige industrielle revolusjon var Europas tog og dampskip raskere enn Kinas hest og vogn, så Europa utviklet seg raskere enn Kina, sier Zhengfei.

I vårt århundre mener altså Huawei-gründeren at Kina kan komme ut på topp, mens Europa blir hengende etter. 5G vil endre alt fra industriproduksjon og samferdsel, til offentlig administrasjon og helsetjenester.

Utfører ultralyd – men hvor befinner legen seg?

– Når det gjelder 5G, synes jeg folk bør velge produkter som er i stand til å levere høy hastighet og stor båndbredde for utvikling av et informasjonssamfunn. 5G har presentert nye utviklingsmuligheter.

Spionasje og digital sikkerhet

EU ønsker digital sikkerhet og et åpent digitalt marked. Innen utgangen året skal EU lage en verktøykasse som EU-land kan bruke for skape et sikkert 5G-nettverk på nasjonalt plan. ​

Tidligere denne måneden offentliggjorde EU en sikkerhetsrapport om 5G.

​​Jonathan Holslag er forfatter av Silkevei-fellen, en bok om hvordan Kinas handelsambisjoner utfordrer Europa.

Professoren ved det Frie Universitet i Brussel har vært rådgiver for EU-kommisjonen, og mener Kina må stenges ut fra mobilnett i Europa. ​

– Data er det nye gullet. Jeg mener vi må lære av kineserne. Kina forsøker å bli uavhengige når det kommer til nettverk og informasjonsteknologi. De vil være uavhengige fra vestlige land.

Professor Jonathan Holslag ved Det Frie Universitetet i Brussel har brukt mye tid på å forske på hva han sier er offentlig tilgjengelig informasjon om Kinas økonomiske og politiske strategi. Foto: Philip Lote / NRK

Telia i Norge gjorde rett da de valgte Ericsson som 5G-leverandør mener Holslag. ​

​ – Det er en kombinasjonen av ikke bare sikkerhet, men også handel som gjør at Huawei er syretesten der Europa kan vise at de klarer stå opp for sine egne interesser, sier Holslag.

Ren Zhengfei støtter et klart regelverk for telekom- og cyber-sikkerhet som er likt for alle. Et rammeverk som gjøre at selskap som bryter reglene kan ekskluderes fra EU og EUs indre marked.

– Geografisk suverenitet forholder seg til geopolitikk. Under globaliseringer flyter informasjon globalt. Digital suverenitet er nødvendig.

– Jeg støtter fullstendig den digitale suvereniteten som er foreslått av EU. Digital suverenitet er like viktig som deres geografiske suverenitet.

Vil aldri gi Kina opplysninger om kunder

Huawei har gjentatte ganger det siste året svart på spørsmål om mulige bakdører som kan installeres i programvare og teknologi. Bakdører vil gjøre de mulig å få tak i følsomme opplysninger om kunder, andre land og personer av interesse.

I tillegg pålegger Kinas ny etterretningslov kinesiske bedrifter å gi informasjon som den kinesiske state kan ha nytte av.

Det har ikke skjedd og vil ikke skje sier grunnleggeren av Huawei til NRK.

– Ut ifra våre egeninteresse ville vi aldri gjøre det. En enkelt forseelse vil spre seg over hele verden. Vårt forretningsimperium vil kollapse. Vi vil ikke klare å betjene selskapets gjeld. Vi vil respektere og garantere Europa og Norges digitale suverenitet.