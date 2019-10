Vraker Huawei i 5G-utbyggingen: – Vi har hatt en dialog om sikkerhet

Telia (tidligere NetCom) varslet på forhånd at skulle legge fram en nyhet som ville få «store samfunnsmessige konsekvenser» knyttet på en pressekonferanse i Nydalen tirsdag.

5G har lenge vært på trappene og en snakkis i teknologimiljøer, og omtales gjerne som «den neste generasjon mobilnett», eller «supernett».

Telia varsler nå at de vil begynne å bygge det kommersielle 5G-nettet i Norge i april neste år.

– Vi skal bygge et nasjonalt 5G nett innen 2023. Det er ingen visjon, det er planen, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge, på en pressekonferanse tirsdag.

Kvitter seg med Huawei-basestasjoner

Telia bekrefter at selskapet har valgt å underskrive en kontrakt med svenske Ericsson for å gjennomføre utbyggingen.

I tillegg til utrulling av 5G, skal 2G og 4G-nettene til Telia få en total overhaling den kommende tiden, mens man skal skru av 3G-nettet steg for steg.

Ifølge DN skal Telia også skal skrote alle basestasjoner som per i dag er levert av Huawei.

– Det er ikke lenger snakk om piloter, nå er det snakk om full utrulling. Dette vil forandre spillereglene i årene som kommer. Det kommer til å ta tid, men det skjer over natten at vi starter med byggingen, sier Foss, som ellers sa lite om hvorfor Huawei ikke ble foretrukket som leverandør.

Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Astrup: – Har hatt dialog om sikkerhet

Til stede på fredagens pressekonferanse var blant andre digitaliseringsminister Nikolai Astrup (Høyre). Norge har ikke besluttet å gjennomføre en boikott av Huawei, slik blant andre USA har gjort.

Da Telenor åpnet sitt 5G-testnett i Elverum for noen få uker siden, fremholdt digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) at norske myndigheter vil ikke gripe inn mot enkeltselskaper

På spørsmål fra NRK om statsråden har gitt råd om å vrake kinesiske Huawei, svarte Astrup gjentatte ganger avvisende.

– 5G og mobilnettet er veldig viktig for Norge. Oppetid og redusert sårbarhet er viktig for samfunnet. Vi har god og løpende dialog med mobilselskapene, og utelukker ingen enkeltleverandører, sier Astrup.

På et oppfølgende spørsmål bekreftet Astrup at departementet har diskutert sikkerhet med Telia, men gjentok samtidig at ingen selskaper har blitt utelukket.

– Dere sier dere har diskutert sikkerhet med Telia. Har dere advart mot Huawei?

– Jeg kommer ikke til å gå inn på den dialogen, det er selskapene selv som tar den avgjørelsen.

Dette er 5G Ekspandér faktaboks Nyeste generasjon av mobilt nettverk i Norge.

Skal fungere raskere, mer sikkert og pålitelig enn tidligre mobilnett.

I tillegg til å være et mobilt bredbånd kan 5G også brukes som fast bredbåndstilgang (vanlig internett) i hus og bedrifter som ikke har fibernett.

Tre eksempler på områder som vil ha glede av 5G er autonome transportløsninger, energisektoren og mediebransjen.

5G er under utvikling og testes ut både i Europa, Asia og USA.

Telenor vet ikke helt når 5G blir standard i Norge, men fra 2020/21 blir det godkjent internasjonalt.

Telia opplyser at de skal ha bygget ut sitt 5G-nett innen 2023. Kilde: Telenor/ Telia

– Huawei er i skuddlinjen

Abraham Foss i Telia understreker at det er selskapet selv som har foretatt valget av hvilken leveranør man vil samarbeide med. Foss viser til at det er en rekke kriterier som ligger til grunn for den vurderingen, som pris, kvalitet på leveranser og sikkerhet.

– Sikkerhet er utrolig viktig for alle aktører, og ett av flere kriterier som spiller inn, sier Foss.

Han bekrefter samtidig at Telia har fått «input» fra norske myndigheter når det gjelder sikkerhetsmessige vurderinger, men vil ikke gå inn på detaljer om dette.

– Huawei er i en posisjon, der de er i skuddlinjen globalt. Det er også knyttet til ulike konkurransemessige situasjoner. Vi må vurdere hvilken effekt det har på oss, og våre leverandører, sier Foss.

Huawei tar Telias avgjørelse med fatning.

– Vi registrerer Telias avgjørelse og respekterer denne. Huawei vil fortsette å jobbe hardt for å ivareta de øvrige engasjementer vi har med selskapet, og stå på for å møte deres forventninger fremover, skriver Erik Thomas Ganer, kommunikasjonssjef i Huawei Norge, i en SMS til NRK.

Spionasjeanklager

Astrup sa tirsdag at han er glad for at Norge kommer til å bli en «spydspiss når det gjelder 5G-dekning i verden».

– Det er en stor dag for Telia, Ericsson og Norge. Vi skal hjelpe dere som best vi kan for å nå målene om et nasjonalt 5G-nett innen 2023, sa Astrup på tirsdagens pressekonferanse.

Det har på forhånd vært knyttet spenning til om hvorvidt Telia skal gå for kinesiske Huawei, svenske Ericsson eller finske Nokia som hovedleverandør.

Teknologigiganten Huawei, som allerede lever utstyr til både Telenor og Telias 4G-nett, har blitt satt under lupen den siste tiden. Norske sikkerhetsmyndigheter og PST frykter at Huawei kan legge inn kinesiske bakdører i sentral, norsk infrastruktur.

Huawei har tidligere avvist anklagene, og tilbudt en «no spy-agreement», der de lover å ikke spionere på norske mobilkunder eller norske interesser om de får bygge 5G-nettet.

USA og Australia har sagt nei til å la Huawei bygge 5G nettverk av frykt for spionasje. USAs allierte, også Norge, er under et sterkt press fra president Trump og visepresident Pence om å gjøre det samme.

Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor, opplyser til NRK at selskapet er i en anbudsprosess med potensielle leverandører til sin 5G-satsing. En avgjørelse er ventet i løpet av 2019.