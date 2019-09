En test på om Huawei overlever Trumps handelskrig

– Uten å kunne laste inn Googles apper blir det tøft å selge Huaweis siste telefon til kunder utenfor Kina, sier Dan Wang teknologianalytiker i Gavekal Dragonomics.

Lanseringen av Mate 30 er den første etter at president Donald Trump forbød amerikanske selskaper å selge amerikansk produsert teknologi til Huawei.

– Er det Apple mot Huawei, eller er det USA mot Huawei? Kanskje USA mot Kina? Kampen har blitt omtalt som en økonomisk og teknologisk terrorbalanse – vi ser et stormaktsspill som utfolder seg på en teknologisk arena som ikke er av direkte militær art, sier Varog Kervarec, redaktør i Inside Telecom som er eid av Norsk Teknisk Ukeblad.

Mate 30 blir ikke lansert i det norske markedet med det første.

Huawei ønsker å beholde sin dominans innen mobilnettverk og utbygging av 5G verden over, men også å ta en sterkere posisjon innenfor AI (kunstig intelligens ) og forbruker-hardware. Foto: STR / AFP

Sjøsetter en båt uten skrog

Den globale lanseringen i München i Tyskland bærer tydelig preg av at noe i verdensøkonomien er ute av gjenge. Ingen til stede trenger å lure på om Huawei føler på kroppen at selskapet er i sentrum for handelskrigen mellom USA og Kina.

Ingen representanter fra Huawei stiller for å gi noe intervju eller forklare selskapets situasjon. Den eneste uttalelsen fra selskapet skjer i form av en tale fra direktør for forbrukerprodukter Richard Yu.

– Dette er en tøff tid for Huawei, åpnet Yu lanseringen som har fått tittelen «Rethinking possibilities».

Sekunder sendere holdt Yu et eksemplar av den nye telefonen i hver hånd.

«Unique, pure and slick», sier direktøren for forbruker produkter før han fortsetter å trekke frem noen av den nye telefonens viktigste egenskaper og løsninger.

Den nye telefonen har en skjerm som går rundt kanten med en vinkel på nesten 90 grader. Nærmere bestemt 88 grader. Skjermen kan også følge å rotere med ditt blikk.

Telefonen har en utbedret flyttbar knapp som gjør det lettere å ta selfier. Et viktig konkurransefortrinn særlig i Asia.

Den kommer også i nye farger innkludert i et nytt vegan lærmateriale.

Telefonen har et bedre batteri som varer lenger og med ny trådløs ladeteknologi.

Flere nye teknisk nyvinninger som gjøre telefonen raskere og lettere å bruke blir nevnt. 24 minutter ut i presentasjonen har ikke Richard Yu sagt noe om appene telefonen ikke har.

Telefonen vil ifølge Huawei ha et kamera som er mer lysterkt en telefonene fra Apple og Samsung.

–Det vil også være den første smartelefonen med ultavid cinematisk linse. Du vil også kunne ta fantastisk bra portrettbilder på lang avstand, sier Yu.

Spenningen

Spenningen knytter seg ikke kun til den nye telefonens egenskaper og design, men til om Huawei vil overleve som selskap i den form de har i dag og med den vekstraten de har hatt de siste årene.

–Huawei skal tilsynelatende sjøsette en båt uten skrog; da skal det imponerende ingeniørkunst til for å få den til å flytem, sier redaktør Varog Kervarec.

Google har anket og bedt om unntak fra forbudet som er utstedt av USAs handelsdepartement, men foreløpig har verken Huawei eller Google fått svarene de håper på fra amerikanske myndigheter.

Huawei kan fremdeles bruke Google Androids åpne operativsystem fordi datakodingen i dette systemet er basert på åpne kildekoder.

Folkets apper mangler

Google får derimot ikke lenger lov å selge sine mest populære apper til Huawei fordi disse er produsert i USA. Det betyr at Google Maps, Youtube, og Google Play Store ikke er tilgjengelig på Mate 30.

Google Playstore er viktig fordi dette er appen som gjør det enkelt å bruke de appene folk flest verden over bruker aller mest; Facebook og WhatsApp.

Det er da en slags dobbel ironi at lanseringen av Mate 30 serien streames på Youtube.

En lansering av Huaweis operativsystem med konserndirektør for forbrukerprodukter, Richard Yu på scenen. Konkurrentene har 10-15 års forsprang på Huawei i utvikilngen av brukervennlighet. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters

Vil lage sitt eget operativsystem

I et svar på risikoen for å bli utestengt fra Android på ubestemt tid har Huawei startet utviklingen av sitt eget operativ system Haromy OS.

– Det har rådet en del forvirring rundt hva Harmony OS er, men det er altså ikke et operativsystem beregnet på mobiltelefoner. I stedet sier Huawei det er et system som skal brukes i tingenes Internett, så som TV-er, smarthøyttalere, hvitevarer, biler og en mange andre ting som skal på nett i årene fremover. For at Harmony OS skal bli en suksess, må det først og fremst være intuitivt å ta i bruk. Uten brukervennlighet er det dødsdømt, sier redaktør Varog Kervarec.

Dan Wang i Dan Wang teknologianalytiker i Gavekal Dragonomics mener også det blir utfordrende.

–For å ta tilbake sin markedsposisjon, må Huawei erstatte amerikansk maskinvare og programvare i produktene. Erstatningene må være like gode. Hvis mulig vil det uansett kreve innsats over flere år, sier analytiker Dan Wang.

Mobiltelefoner utgjorde i 2018 halvparten av Huaweis total salg på 120 milliarder dollar. Dette er tall hentet fra selskapets årsrapporter gjengitt av The Economist.

Flopper Mate 30 vil det ha stor innvirkning på selskapet.

I fjor solgte Huawei 208 millioner telefoner verden over. I Kina som er Huaweis største marked klarer de seg fint ut Android, men to femdeler av selskapets telefonsalg er utenfor Kina.

Arbeidere som setter sammen mobiltelefoner for Huawei på en farbrikk i Dongguan sør i Kina. Foto: Kin Cheung / AP

Kampen om teknologi-herredømmet

USA og Australia har sagt nei til å la Huawei bygge 5G nettverk av frykt for spionasje. USAs allierte, også Norge, er under et sterkt press fra president Trump og visepresident Pence om å gjøre dette samme.

– USAs nasjonale forsvarsstrategi 2018 har utpekt Kina som en «strategisk konkurrent», noe som betyr at den amerikanske regjeringen inntar en mer konfronterende holdning mot Kina.

– En del av den innsatsen manifesterer seg i presserende anklager mot Huawei, som det amerikanske justisdepartementet hevder å ha misbrukt handelshemmeligheter og begått økonomisk svindel, sier Dan Wang teknologianalytiker i Gavekal Dragonomics.