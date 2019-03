HRW: Fengsler og torturerer barn for IS-tilknytning i Irak

Anklagene mot mange av de mindreårige er grunnløse, men etter å ha blitt utsatt for tortur «tilstår» de likevel å ha vært medlemmer av IS eller på en eller annen måte å ha bistått islamistgruppa, heter det i en 53 sider lang rapport.

Blant barna som medgir å ha vært med i IS, er det økonomiske årsaker som oftest oppgis som grunn. Andre forteller om press fra familien, noen forteller at de flyktet fra bråk i familien, og noen medgir at et ønske om høyere status lå bak.

Loven krever at barna rehabiliteres

Ifølge Human Rigths Watch satt rundt 1.500 tenåringer ned i 13-årsalderen, ved årsskiftet fengslet i Irak. Organisasjonen skriver at både kurdiske og irakiske myndigheter med dette bryter internasjonal lov. Der slås det fast at barn som rekrutteres av væpnede grupper, skal sees på som ofre, og rehabiliteres.

Blant fangene var det minst 185 utenlandske barn som sonet terrordommer de fikk i høyst mangelfulle rettssaker. Disse sakene var ofte unnagjort på mellom fem og ti minutter, heter det i rapporten.

– Barn som anklages for å ha tilknytning til IS blir pågrepet og ofte torturert og straffeforfulgt, uansett om de faktisk har hatt tilknytning til islamistgruppa, konstaterer barnerettsadvokat Jo Becker i Human Rights Watch.

– Dette har ingenting med rettferdighet å gjøre, og det vil få følger for livet for mange av disse barna, sier han.

Hverken irakiske eller kurdiske myndigheter har kommentert rapporten, melder BBC.

I disse dager evakueres Baghouz. De kurdiske styrkene samler innbyggerne og forsøker å skille IS-medlemmer fra de sivile. Foto: Reuters

Jobbet på restaurant, dømt for å ha servert IS

I november i fjor intervjuet Human Rights Watch 29 arresterte i alderen 14 til 18 som var mistenkt for å ha tilknytning til IS.

Blant dem de har snakket med, er en 17-åring som forteller at han ble fengslet fordi han tidligere jobbet på en restaurant i Mosul som også serverte IS-medlemmer.

Andre forteller om fengsling fordi de hadde samme navn som IS-medlemmer, mens noen hevder å ha blitt fengslet etter å ha blitt angitt av naboer familien deres lå i strid med.

Kvinner og barn utenfor et kurdisk senter i Irak. Her ble de samlet før kurdiske styrker plukket ut dem man mente hadde samarbeidet med IS. Foto: Bram Janssen / AP

Utstrakt tortur

En stor del av de som er gjengitt i rapporten, forteller om tortur. Av de 29 som ble intervjuet, fortalte 19 tenåringer i kurdisk fangenskap at de ble slått med plastslanger og ledninger, gitt elektriske sjokk og tvunget til å sitte, ligge og henge i smertefulle stillinger.

Barn som har vært i irakisk fangenskap forteller om tilsvarende torturmetoder, og de forteller også om uholdbare soningsforhold sammen med voksne fanger i overfylte fengsler.

– Irakiske og kurdiske myndigheters behandling av barn, virker mer som blind hevn enn som rettferdig straff for IS-forbrytelser, sier Becker.

Tør ikke reise hjem

I rapporten «Everyone Must Confess: Abuses against Children Suspected of ISIS Affiliation in Iraq», går det fram at mange ikke tør reise hjem når de løslates. De frykter stigmatisering og hevnangrep.

De som har sittet i kurdisk fangenskap i Nord-Irak, frykter i tillegg å bli fengslet på nytt dersom de reiser til den delen av Irak som myndighetene i Bagdad kontrollerer, slår rapporten fast.