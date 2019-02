Redd Barna: Ikke straff IS-barna for foreldrenes gjerninger

– Barna er uskyldige ofre for krigen. De trenger et normalt liv og skolegang, sier Monica Sydgård, leder for Norgesprogrammet til Redd Barna.

Mødrene vil hjem

NRK har nylig vært i en interneringsleir nord i Syria og møtt kvinner som sier de har det grusomt der. En av dem er 22 år gamle Samira fra Uddevalla som giftet seg med en IS-kriger. En annen er 29 år gamle Lisa, også hun fra Sverige. Også hun gift med en mann som sitter fengslet sammen med andre mannlige medlemmer og krigere fra IS.

Begge kvinnene har barn. Begge kvinnene sier de vil tilbake til Sverige. De sier også at det er norske kvinner i leiren.

Lisa levde i IS-kalifatet og fikk tre barn. Datteren hennes ble syk og døde i leiren der hun bor nå. Foto: Mohammed Alayoubi

Norske myndigheter har sagt at det ikke er aktuelt å hente hjem norske fremmedkrigere eller deres barn fra Syria. Alle norske borgere har rett til å komme til Norge. Fremmedkrigere vil bli straffeforfulgt her, men både UD og statsminister Erna Solberg understreker at det særlig er situasjonen for barna som bekymrer.

– Barna trenger integrering

Sydgård sier Redd Barna også er veldig bekymret over at det er over 2500 barna med utenlandske foreldre som lever i forferdelige forhold i leirer nordøst i Syria.

– Nå er det viktig at vi ikke behandler barn dårlig på grunn av det foreldrene deres har gjort, sier Monica Sydgård i Redd Barna Foto: NRK

– De er uskyldige ofre for krigen. Redd Barna gir mat, varme og pledd og annet utstyr, men disse leirene er ikke et blivende sted for barn. Det er traumatiserte barn som trenger psykososial støtte, de trenger et normalt liv og skolegang, sier hun.

Sydgård ber det internasjonale samfunnet støtte opp slik at barna får hjelp i flyktningleirene og slik at de får returnere til foreldrenes hjemland sammen med dem.

Hun sier at de ifølge FNs barnekonvensjon har krav på statsborgerskap.

– Hvis de kommer hit havner foreldrene kanskje i fengsel. Hvilke behov har barna da?

– Enhver krig er en krig mot barn der barna er de største ofrene. Vi må regne med at dette er barn som har opplevd ekstreme voldshandlinger og krigshandlinger. Så det er viktig at hjelpeapparatet ruster seg for å ta dem godt imot. Så må det sikres at de får oppfølging og en integrering.

Stadig flere kommer mens IS faller

De USA-støttede kurdiske styrkene i Syria melder at de strever med å ta hånd om folkestrømmen fra det siste IS-kontrollerte området.

Ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA gjør den plutselige tilstrømmingen av mennesker at man nå desperat trenger flere telt, mer vann, medisiner og sanitære forsyninger.

Rundt 46.000 mennesker, mange av dem utlendinger, har forlatt IS' stadig minkende territorium siden desember, ifølge observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Sivile blir sendt til flyktningleirer, mens mistenkte IS-krigere blir sendt til SDF-styrte fengsler og interneringsleirer.

Kvinner og barn evakueres ut fra IS' siste område i landsbyen Baghouz, øst i Syria. Foto: Felipe Dana / AP

– Barna er uskyldige

– Her har vi voksne folk som har forlatt landet sitt og som har tatt avstand fra det og vestlige verdier. Hvorfor skal vi bruke så mye ressurser på dem?

– Jeg har stor forståelse for at folk er opprørte over de valgene foreldrene har tatt, men det Redd Barnas mandat å redde barn, svarer Sydgård.

Hun minner om at organisasjonen ble opprettet for 100 år siden etter første verdenskrig fordi fiendens barn ble behandlet dårlig.

– Nå er det viktig at vi ikke gjentar de historiske feilene ved å behandle barn dårlig på grunn av det foreldrene deres har gjort. Er det noen som ikke har skyld for krigen i Syria, så er det jo barna, avslutter hun.