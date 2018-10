Det kom neppe som en stor overraskelse at dommeren i Lefortovoretten i Moskva gikk med på etterforskernes ønske om ytterligere to måneders varetektsfengsling for Frode Berg.

Mer overraskende var det både for NRK og det lille norske pressekorpset, at advokat Ilja Novikov så direkte sa at saken nå mer eller mindre er stilt i bero etter fengslingen av spionsiktede Mikhail Botsjkarjov.

Den 51 år gamle russeren sitter varetektsfengslet i Norge på andre uken, etter påstander om at han utnyttet en konferanse på Stortinget til å samle inn etterretningsinformasjon.

– FSB kobler Berg og Botsjkarjov

– Jeg er ikke i tvil om at de russiske etterforskerne fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB nå kobler disse to sakene. Faktum er at Norge og Russland nå har hver sin statsborger arrestert, sa Novikov utenfor rettsbygningen i Moskva.

Frode Berg har nå sittet snart til måneder i fengsel i Moskva Foto: Morten Jentoft

Russiske myndigheter har på sin side avvist at Mikhail Botsjkarjov har hatt noe med spionasje å gjøre, og så langt er det lite som tyder på at de er villig til å koble hans og Frode Bergs sak.

Frode Bergs advokater ser likevel her en mulighet, og Ilja Novikov sa etter rettsmøtet i Moskva at han ser på de positive sidene ved det som har skjedd i Oslo som større enn de negative konsekvensene.

Samme fengslingsvilkår for Botsjkarjov som for Berg?

Selv lever den lite russisk-kyndige Berg i nesten total informasjons-isolasjon i Lefertovofengselet.

Det var Frode Bergs cellekamerat som hadde informert Berg om fengslingen av Botsjkarjov. Cellekameraten hadde plukket opp nyheten på russisk TV.

Berg har ikke fått snakket på telefonen med sin familie i Sør-Varanger siden i mai, og hans eneste kontakt er de jevnlige besøkene fra den norske ambassaden i Moskva og med advokat Ilja Novikov.

Han har heller ikke har fått utlevert de bøkene og bladene som den norske ambassaden og advokaten har tatt med til ham, fordi FSB mener de kan inneholde kodet informasjon utenfra.

– Er Norge villig til å spille det samme spillet? spurte Ilja Novikov retorisk.

Han antydet dermed at Norge har et pressemiddel overfor russiske myndigheter, dersom de vil gi Mikhail Botsjkarjov de samme tøffe fengslingsvilkårene som Berg har i Moskva.

Pressen får nå knapt snakke med Frode Berg i forbindelse med varetektsrettsmøtene Foto: Jurij Linkevitsj

Hva skjer i Oslo?

Mikhail Botsjkarjov må allerede i slutten av denne uken enten framstilles for ny varetektsfengsling, eller settes fri.

Hvis det norske rettssystemet finner ut at bevisene mot Botsjkarjov ikke er sterke nok, vil han bli satt fri.

Da bortfaller også muligheten for en utveksling mellom Norge og Russland, slik Frode Berg håper på.

Advokat Ilja Novikov tror fremdeles at arrestasjonen av Mikhail Botsjkarjov i Oslo kan hjelpe Frode Berg Foto: Jurij Linkevitsj

Samtidig kan det åpne for at rettssaken mot Frode Berg kommer opp innen ikke altfor lang tid, fordi russiske myndigheter ikke trenger å vente for å se hva som skjer i Oslo.

Hvis derimot bevisene mot Botsjkarjov skulle vise seg å være så gode at den norske påtalemyndigheten og PST mener de bør holde i en rettssak, kan Berg bli sittende i uvisse til langt ut på våren.

Og det er først etter en rettssak og domfellelse at Berg kan håpe på en eventuell utveksling med Botsjkarjov – dersom russeren blir dømt.

Flere utvekslingssaker på gang?

Denne type utvekslinger er høyaktuelle internasjonal storpolitikk akkurat nå, blant annet i forbindelse med den fengslede ukrainske filmregissøren Oleg Sentsov, som har sultestreiket i 130 dager i et fengsel helt nord i Russland.

Avisen Novaja Gazeta skriver at Sentsov kan bli sendt tilbake til Ukraina hvis USA utleverer til Russland den beryktede våpenhandleren Viktor But.

But soner en dom på 25 år for ulovlig våpenhandel og støtte til terrorisme.

«Dødens kjøpmann» på vei til USA

Med i en slik byttehandel kan også Konstantin Jarosjenko og Maria Butina inngå. De holdes fengslet med henholdsvis anklager om narkotikahandel, og forsøk på innblanding i amerikansk politikk for Butinas del.