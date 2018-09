– En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen, og at han derved har overtrådt straffeloven, heter det i kjennelsen.

Retten: – Ikke sannsynlig at han handlet alene

Lagmannsretten peker på at «selv om siktedes atferd og handlinger vurdert enkeltvis kan anses tilforlatelige eller forklarlige, tilsier en samlet vurdering at vilkåret om skjellig grunn til mistanke er oppfylt».

Borgarting lagmannsrett begrunner varetekten med at de mener det både er fare for at den siktede rømmer landet eller vil forsøke å ødelegge bevis dersom han går fri mens etterforskninga pågår.

I tillegg mener Borgarting at det «ikke er sannsynlig at siktede har handlet alene».

Skal ha oppført seg mistenkelig

Fredag 21. september ble 51-åringen pågrepet på Gardermoen og siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar om digitalisering på Stortinget 20. og 21. september.

Han ble framstilt for varetektsfengsling lørdag. Retten fengslet ham i to uker, men russeren anket fengslingskjennelsen.

Bakgrunnen for pågripelsen var at flere vitner skal ha forklart at 51-åringen oppførte seg mistenkelig under seminaret.

Han skal blant annet ha vist uvanlig stor interesse for de andre delegatenes adgangsbevis og ha dukket opp på steder han ikke skulle være.

Stortingspolitikere bedt om å bytte telefon

Etter pågripelsen skal Stortinget ha best flere stortingspolitikere om å bytte ut mobiltelefonen i frykt for sporing og innbruddsforsøk. Flere skrivere ble også satt ut av funksjon.

Den spionsiktedes advokater kaller hendelsen en misforståelse, og sier Botsjkarev stiller seg uforstående til siktelsen.

Mandag kalte Russland Norges ambassadør inn på teppet for å få en forklaring.

Mikhail Botsjkarev har tidligere blitt presentert som IT-rådgiver ved det russiske parlamentet og har holdt foredrag om datasikkerhet for utenlandske kolleger gjennom nettverket European Parliamentary Research and Documentation (ECPRED).