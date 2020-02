Hongkong streiker for bedre koronabeskyttelse

– Steng alle grensene umiddelbart. Vi må beskytte oss selv.

De er sinte demonstrantene som NRK treffer utenfor Prince of Wales-sykehuset i Sha Tin – bydelen i Hongkong.

De krever at myndighetene i byen setter i verk strakstiltak for å hindre at koronaviruset sprer seg til det delvis selvstyrte området sør i Kina.

– Hver dag kommer det 10.000 turister og andre besøkende fra fastlands-Kina. Andre byer i Kina har stoppet innreise av fare for smitte. Hvorfor gjør ikke myndighetene her det samme, spør sykepleieren Neko til NRK.

Helsearbeidere fra ulike yrkesgrupper har streiket i flere dager for å få regjeringen i Hongkong til å stenge grensen mot fastlands-Kina. Foto: Kjersti Strømmen

Dermed er kampen mot koronaviruset i Hongkong også blitt en del av striden om selvstyre for den tidligere britiske kronkolonien.

Den har i perioden gjort sentrum av Hongkong til en slagmark og lammet den ellers så dynamiske byen med nærmere 7 millioner innbyggere.

Tilløp til panikk

Utbruddet av koronaviruset med senter i byen Wuhan midt i Kina har skapt uro i Hongkong, først og fremst fordi det forrige utbruddet av et dødelig virus, det såkalte Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) i 2002 og 2003, tok livet av nærmere 300 mennesker i byen.

Eksempelet fra 2002 og 2003 skremmer sier Domenique, en av de streikende helsearbeiderne i Hongkong. Foto: Kjersti Strømmen

– Vi ønsker ikke at det som skjedde den gangen skal skje igjen, sier Dominique, som er en av dem som nå streiker for å få stengt grensen mot fastlands-Kina.

– Vi vet ikke hvordan dette viruset kan spre seg og derfor er det mest effektive tiltaket å stenge grensen, sier han til NRK.

Denne uken har det vært tilløp til panikk etter at det gikk rykter om at beholdningen av toalettpapir og papirhåndklær var i ferd med å ta slutt i butikkene.

Folk NRK har snakket med i Hongkong forteller at årsaken er rykter om at Kina nå bruker alt papir til å produsere masker og ikke kommer til å lage mer toalettpapir i den nærmeste framtid.

Det er også lange køer i flere butikker for å kjøpe forskjellige typer desinfeksjonsmiddel. Noen av dem NRK har snakket med vet ikke hva de køer for, men vil sikre seg varer som det kan bli mangelvare av.

– Viruset har nå spredd seg så mye i Kina og til og med her i Hongkong, og regjeringen her i Hongkong gjør ingen ting, sier Glory.

NRK treffer henne i en kø i en butikk. Hun ønsker å kjøpe forskjellige produkter for det hun kaller hygiene.

Det har vært tilløp til panikk i Hongkong på grunn av rykter om at enkelte varer er i ferd med å ta slutt i butikkene. Glory er en av dem som ønsker å kjøpe «hygieniske produkter". Foto: Kjersti Strømmen

Ansiktsmasker er også vanskelig å oppdrive og de man kan kjøpe selges til «blodpris», NRK fant engangsmasker til 68 Hongkong-dollar eller knapt 60 norske kroner stykket.

Myndighetene ber om ro

Torsdag innførte myndighetene en regel om at personer, også borgere fra Hongkong, som har oppholdt seg i fastlands-Kina, må oppholde seg i spesielle karantene-områder i 14 dager. Men dette er ikke nok for Neko og de streikende helsearbeiderne.

– Vi mener dette ikke er nok og at tiltakene kommer for seint. Vi stoler heller ikke på at karantenetiltakene er gode nok, sier Neko til NRK.

Mange butikker i Hongkong er gått tomme for toalettpapir og håndrensemiddel. Foto: Kjersti Strømmen

– Hvem skal for eksempel ta seg av de titusener som skal settes i karantene, spør hun og sier at streikene og aksjonene derfor fortsetter til grenene mot fastlands-Kina stenges helt.

Cruiseskip i karantene

Samtidig har 3600 turister og mannskap om bord på cruiseskipet World Dream blitt holdt isolert ved en kai i Hongkong, etter at det ble oppdaget at tre personer som hadde vært om bord på skipet testet positivt for korona-viruset.

Skipet ble nektet adgang til en havn på Taiwan og ble deretter omdirigert til Hongkong.

Helsemyndighetene i Hongkong sier hele mannskapet på 1800 er testet og at det ikke er funnet spor av koronaviruset hos dem. Testingen av passasjerene fortsetter sier Chuang Shuk-kwan ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Lederen for regjeringen i Hongkong Carrie Lam sa på en pressekonferanse torsdag at to av cruiseterminalene i byen vil bli stengt midlertidig, som et ledd i tiltakene med å bekjempe virusfaren.

Cruiseskipet World Dream ligger til kai i Hongkong med 3700 passasjerer isolert om bord. Foto: PHILIP FONG

Koronaviruset er ikke dødelig for vanlige friske mennesker, men kan være det for eldre personer som har hjerteproblemer og ulike former for diabetes.

