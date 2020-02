Koronaviruset: 20 passasjerer på cruiseskip er smittet

– Dette er ikke lenger et cruise. Vi er innestengt og får mat levert på et brett utenfor døren. Vi må holde lugaren ren selv, men mannskapet gjør så godt de kan.

Det sier David Abel som rapporterer på Facebook fra lugaren som han ikke får lov til å gå ut av. 74-åringen dro på cruise med kona Sally for å feire gullbryllup.

David Abel rapporterer fra lugaren. Foto: David Abel

– Jeg har vindu her jeg sitter. Jeg er mer bekymret for passasjerene som har lugarer lenger inn i skipet. De sitter der uten dagslys og frisk luft. Kapteinen har sagt at de skal få lufte seg litt på dekk, sier han.

To skip i karantene

75 år gamle Gay Courter sier til nyhetsbyrået Reuters at han håper amerikanske myndigheter vil hente hjem han og andre landsmenn.

– Det er bedre for oss å reise vekk herfra mens vi er i form til det, slik at vi kommer på et amerikansk sykehus hvis vi blir syke, mener han.

De smittede er evakuert fra skipet og brakt til sykehus. Blant de syke er folk fra Japan, USA, Canada, New Zealand og Taiwan.

Skipet, «Diamond Princess», er satt i karantene i utenfor Yokohama, sør for Tokyo. Alarmen gikk da en tidligere passasjer fikk påvist det nye koronaviruset i Hongkong.

Passasjerer på «Diamond Princess» får ikke lov til å forlate lugarene. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

Et annet cruiseskip, «World Dream», er satt i karantene i Hongkong. Over 30 av mannskapet har symptomer som feber, hoste og sår hals. Ingen får lov til å forlate skipet før testene er gjennomført. Båten har 3600 passasjerer, melder Reuters.

Karantene i mange land

Mens flere millioner mennesker i flere kinesiske byer er satt i karantene, har spredningen av det nye koronaviruset fortsatt. Torsdag morgen rapporterte kinesiske myndigheter om 563 døde og flere enn 28.000 smittede.

Flere og flere land har satt egne innbyggere i karantene etter hvert som de har kommet hjem. I Japan, der det er registrert over 40 smittetilfeller, sitter flere enn 500 personer i karantene. USA har 350 i isolasjon på et militæranlegg utenfor San Francisco og San Diego. Passasjerene om bord i et fly som kommer fra Wuhan i dag, torsdag, blir plassert i Texas og Nebraska.

I Malaysia er 170 personer satt i karantene, i Indonesia er tallet 240. I Frankrike er rundt 400 satt i karantene. Også Italia og Spania har folk i karantene.

Nederland, Norge, Danmark og flere andre legger opp til at eventuelle smittede kan holde seg i hjemmekarantene.