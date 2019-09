Hizbollah-angrep mot Israel

Frykten øker nå for en opptrapping av konflikten mellom Israel og Hizbollah.

Flere missiler ble søndag skutt fra Libanon mot Nord-Israel, og den Iran-støttede Hizbollah-bevegelsen hevdet etterpå at den hadde ødelagt en israelsk stridsvogn og drept soldatene om bord.

Det israelske forsvaret bekrefter søndag ettermiddag at det ble avfyrt en rekke missiler mot en israelsk militærbase, og at det var flere trefninger. Israel benekter at noen av deres soldater omkom i angrepet.

GRANATER: – Flere treff kan bekreftes, og vi svarer med ild mot kilden til ilden og mot mål sør i Libanon, heter det i en uttalelse fra det israelske militæret. Bildet viser artillerigranater som det israelske forsvaret har satt ut i nærheten av grensa til Libanon. Foto: Jalaa Marey / AFP

– Flere treff kan bekreftes, og vi svarer med ild mot kilden til ilden og mot mål sør i Libanon, heter det i en uttalelse fra det israelske militæret.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har det israelske forsvaret avfyrt flere granater mot landsbyen Maroun al-Ras sør i Libanon. TV-bilder viser store røykskyer i området.

Israel har bedt israelere som bor i en avstand på fire kilometer eller nærmere, om å holde seg innendørs og forberede seg på å søke dekning i bomberom.

Den libanesiske statsministeren Saad Hariri hadde søndag ettermiddag telefonsamtaler med USAs utenriksminister Mike Pompeo og en rådgiver for den franske presidenten Emmanuel Macron.

Statsministeren oppfordret de to landene, samt det internasjonale samfunnet, til å gripe inn i den ustabile situasjonen, skriver nyhetsbyrået AP

RØYK: Store mengder røyk var synlig i grenseområdene mellom Israel og Libanon etter at det israelske forsvaret åpnet ild søndag. Foto: Aziz Taher / Reuters

Varslet respons på TV

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah kunngjorde lørdag at de ville hevne det israelske droneangrepet mot bevegelsens hovedkvarter i Libanons hovedstad Beirut.

– Det er bestemt at det er behov for en respons, sa han i en TV-overført tale lørdag, og at det dreier seg om spillets regler og beskyttelse av landet.

– Israel må betale en pris, sa han videre.

Nasrallah kom med sine trusler en uke etter at to israelske droner falt ned i det Hizbollah-kontrollerte Sør-Beirut.

En av dem landet på taket av Hizbollahs mediesenter, mens det andre falt ned i nærheten. Israel har ikke påtatt seg ansvaret for dronene.