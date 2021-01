De som opptatt av amerikanske valg har lenge holdt øye med Georgia.

Sørstaten var en gang hjemmet til borgerrettsikonet Martin Luther King Jr., som startet sin kamp for velgerrettigheter fra baptistkirken Ebenezer i Atlanta.

Men de siste tiårene har den politiske ledelsen i Georgia vært dominert av republikanere.

Stor tilflytting til storbyområdet rundt Atlanta har imidlertid brakt nye velgergrupper til delstaten.

Og i november i fjor klarte demokratene for første gang siden 1992 å vinne et presidentvalg i Georgia.

Valgseieren her ble imidlertid den mest knepne for Joe Biden.

Og på toppen av det hele ble ingen av de to senatorvalgene i Georgia avgjort 3. november, fordi mer enn to kandidater stilte til valg da. Ifølge delstatens valglov må en kandidat få mer enn 50 prosent av stemmene for å vinne.

Derfor er det i dag på nytt valg i Georgia.

Et demokratisk mirakel vil hjelpe Biden

Joe Biden er avhengig av at begge de demokratiske kandidatene vinner for at hans parti skal få flertall i Senatet. Får han det, kan han mye lettere få vedtatt lover og budsjetter samt utnevne ministre og dommere.

Demokratenes donorer har brukt mer enn 2 milliarder kroner på valgkampen i Georgia de siste ukene, fordi så mye står på spill. Statistisk sett skal det imidlertid være vanskelig for de to demokratiske kandidatene å vinne.

I november møtte nemlig mange demokratiske velgere opp for å stemme Trump ut av Det hvite hus.

Det er ikke sikkert at de samme velgerne orker å stå i kø i et nytt pandemivalg i dag, for å stemme på den 33 år gamle journalisten Jon Ossoff, som har stilt til valg før og tapt.

Eller på den afroamerikanske pastoren Raphael Warnock som i dag leder menigheten i baptistkirken til Martin Luther King Jr.

Jon Ossoff og Raphael Demokratene Warnock håper å følge opp Joe Bidens valgseier i dag. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Har Trump gjort skade?

Donald Trump kan imidlertid å ha gjort det vanskeligere for de to republikanske kandidatene å vinne i dag.

For Trump har drevet mer valgkamp for seg selv enn for republikanerne David Perdue og Kelly Loeffler de siste ukene.

HJELPER HJELPEN FRA TRUMP: Kelly Loeffler og Donald Trump sammen på folketmøte mandag. Foto: SANDY HUFFAKER / AFP

I går kveld la han fram en rekke usanne påstander om hvor mye juks det var ved valget i Georgia i november. Han hevdet at teknologien i valgmaskiner var tuklet med, at velgere under 18 hadde stemt og at avdøde eller fraflyttede velgere også hadde gjort det.

Han fortalte republikanske velgere at systemet er rigget i den ene setningen – og ba dem gå ut og stemme i den neste.

Hvordan vil disse velgerne tolke et slikt budskap?

Flere republikanere i Georgia mener Trump har ødelagt for partiets oppslutning ved valget i dag med uttalelsene sine.

– Jeg er svært skuffet over både tonen og budskapet til Trump, sier viseguvernør Geoff Duncan til CNN.

Viktige dager for USAs demokrati

Det som har skjedd etter presidentvalget i USA, har sjokkert både verden og mange amerikanere.

Ikke minst har mange republikaneres fortsatte støtte til Trumps anklager om valgfusk gjort det.

Onsdag vil en stor gruppe republikanske senatorer og kongressmedlemmer stemme nei til å godkjenne valgresultatet fra presidentvalget når valgmannsstemmene fra delstatene skal telles opp på Capitol Hill. Det har aldri skjedd før.

Og få uker siden var det få som trodde at noe slikt i det hele tatt kunne skje.

Midt oppe i alt dette har flere republikanske ledere i Georgia stått fram som det amerikanske demokratiets forsvarere.

Brad Raffensperger har åpenhjertig kritisert anklagene om valgfusk Trump la fram da han ringte innenriksministeren. Foto: John Bazemore / AP

En av dem er Brad Raffensperger.

Han er innenriksminister i delstaten og ansvarlig for gjennomføring av valg, og det var ham Trump ringte til i helga og ba ham «finne» 11.780 stemmer slik at Trump kunne vinne valget.

Raffensperger stemte selv på Trump, men avviser kravene hans og sier at valget i Georgia 3. november gikk riktig for seg.

De siste ukene har han og assistenten hans, Gabriel Sterling, fått drapstrusler rettet mot både seg selv og familiene sine fra Trumps tilhengere.

Ble anklaget for velgerundertrykking

Interessant nok er de ikke lenge siden Raffensperger var en av demokratenes største syndebukker.

Før presidentvalget fikk han hard kritikk for bevisst å ha gjort det vanskelig for fattige og minoritetsvelgere å stemme i Georgia. Delstaten har ved de siste valgene hatt strenge regler for hvilken legitimasjon velgerne må framvise. I flere folkerike valgdistrikter har det også vært mange timer lange køer fordi myndighetene ikke bruker nok penger på å gjennomføre valg, og etablere mange nok valglokaler.

KØ SOM KUNNE VÆRT UNNGÅTT: Velgere sto i kø i mange timer for å forhåndsstemme i Georgia i oktober. Foto: Michael Holahan / AP

Ved valget i November så det derimot ut som denne situasjonen hadde bedret seg noe.

Demokratene vant for første gang på 28 år.

Og etter valget ble republikanerne som hadde hatt ansvar for valggjennomføringen noen av de sterkeste forsvarene av det demokratiske prosessen.

Gabriel Sterling sang selv ut på en pressekonferanse i desember. Han stemte på Trump og sier han alltid vil være republikaner, men han mener likevel Trumps angrep på valggjennomføringen har skapt farlige situasjoner.

Det fortalte han om i denne podkasten fra New York Times.

Gabriel Sterling holdt mange pressekonferanser om stemmeopptelling og omtelling i Georgia etter valget. Til slutt ble han rasende på president Trumps anklager. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Varig skade

Valget i Georgia vil sannsynligvis trekke langt færre til stemmelokalene og postkontorene enn presidentvalget gjorde.

Kanskje vil det bli avgjort av hvor mye Trump har undergravd tilliten til demokratiet blant sine tilhengere.

Dersom de ikke tror at det nytter å møte opp for å avlegge stemme, kan de gjøre Joe Biden en stor tjeneste og sørge for at demokratene vinner en sjokkerende seier som sikrer dem 50 senatorer. Da kan visepresident Kamala Harris avgjøre viktige avstemninger i Bidens favør.

Uansett vil det ta tid før vi vet hvor store varige skader USAs demokrati har fått av det som har skjedd de siste to månedene.