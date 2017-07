– Jeg begynte å gå alene. Nå har ti tusener sluttet seg til marsjen. Jeg er veldig fornøyd, sier Kemal Kilicdaroglu til NRK.

GÅR FOR JOURNALIST: Nuriye Yildiz går for Cumhuriyet-journalisten Kadri Gursel som er fengslet. Foto: Sidsel Wold / NRK

Han tror engasjementet skyldes at så mange er bekymret over Tyrkias utvikling det siste året. Siden kuppforsøket i fjor er 50 000 mennesker arrestert og 150 000 er sagt opp fra jobbene sine.

Nuriye Yildiz følger Kilicdaroglu. På t-skjorten sin har hun et bilde av den arresterte journalisten Kadri Gursel.

– Jeg går for Kadri Gursel, som anklages for å være terrorist. Han er fra avisen Cumhuriyet, er medlem av PEN og holdes ulovlig fengselet, sier hun.

Kilicdaroglu leder Tyrkias største opposisjonsparti, CHP. Da myndighetene arresterte CHP’s nestleder Enis Berberoglu 15. juni, ble partifellene rasende.

Dagen etter begynte CHP-lederen på den lange veien fra hovedstaden og til fengselet i Maltepe i Istanbul, der Berberouglu sitter.

Rask gange

Demonstrantene holder et høyt tempo. En av dem er Huseyin Sønmez, som går med hvit stokk. Den blinde mannen har gått 20 km. dagen, i over tre uker.

SER IKKE VEIEN: Adalet! Rettferdighet! Roper Huseyin Sønmez, som er blind. Han har gått 20 km hver dag i 23 dager for å kreve et bedre rettsvesen i Tyrkia. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Jeg går for barna våre, for landet vårt og for republikken, sier Sønmez.

Er du sliten etter å ha gått i 23 dager?

– Ikke i det hele tatt. Jeg vet ikke hva det er å være sliten! roper han før han setter opp farten igjen.

SÅRE FØTTER: Mange hviler føtter og steller gnagsår mellom øktene på den varme asfalten. Foto: Sidsel Wold / NRK

Presidentkandidat i 2019?

I april gikk tyrkerne til folkeavstemning for å si ja eller nei til å endre grunnloven for å gjøre presidenten mektigere. Med et knapt flertall vant president Erdogan avstemningen.

Det jevne resultatet viste tyrkerne hvor splittet landet er.

Under folkeavstemningen møttes politiske grupperinger som nasjonalistene i MHP og kurderne i HDP, som vanligvis ikke vil ha noe med hverandre å gjøre, i Nei-leiren.

– I denne marsjen ser vi det samme. Flere fra HDP er med, det samme er MPH. Til og med folk som har stemt på AKP går med oss, sier Kilicdaroglu.

PRESIDENTKANDIDAT?: Opposisjonen må finne en presidentkandidat til valget i 2019. – Jeg synes ikke partiledere skal være kandidater sier Kemal Kilicdaroglu, leder for CHP. Foto: Sidsel Wold / NRK

Marsjen kommer i mål

Det store spørsmålet siden folkeavstemningen har vært:

Hvem kan samle opposisjonen?

Nå peker folk på Kilicdaroglu.

– Marsjen forener opposisjonen, sier Nuriye Yildiz.

Kilicdaroglu bør utfordre AKP’s leder Erdogan i presidentvalget i 2019, mener hun.

– CHP-lederen bør absolutt stille som kandidat, sier hun, og støttes av mange i marsjen.

Men opposisjonslederen er ikke så interessert i å snakke om valgkampen i 2019.

– I prinsippet synes jeg ikke det er passende at en leder for et politisk parti blir presidentkandidat, sier Kilicdaroglu.

I dag leder mannen, med kallenavnet Tyrkias Gandhi, massebevegelsen sin inn til et massemøte i Istanbul.