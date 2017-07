Under stekende sol marsjerer den tyrkiske partilederen med kallenavnet Gandhi. Kemal Kilicdarouglu både ligner på Indias kjente statsminister og tar beina fatt for å kreve rettferdighet. Lederen for Det republikanske Folkepartiet CHP, bestemte seg for å gå fra hovedstaden Ankara til Istanbul, da hans nestleder Enis Berberoglu ble arrestert og dømt til 25 år i fengsel.

Nestleder dømt til 25 år i fengsel

Berberoglu straffes for å ha lekket statshemmeligheter, etter at han gav avisen Cumhuriyet en video han mente beviste at tyrkisk etterretning fraktet våpen inn til Syria.

Parlamentarikeren Berberoglu er også kjent som sjefredaktør for avisen Hurriyet.

DØMT TIL 25 ÅR: Enis Berberoglu er redaktøren som ble politiker. Nå sitter han i fengsel, dømt for å ha lekket statshemmeligheter. Foto: Emrah Gurel / AP

Siden kuppforsøket i fjor har tyrkiske myndigheter arrestert flere politikere, men de har stort sett vært fra det prokurdiske partiet HDP.

– Nå er turen kommet til CHP, skrev flere kommentatorer da Berberoglu ble fengslet.

CHP kan sammenlignes med Arbeiderpartiet i Norge. CHP har bygget det moderne Tyrkia og har styrt landet i lange perioder.

Ikke vær redd

– Ikke vær redd. Vi skal kjempe for deg til du er satt fri, sa Kilicdaroglu til nestlederen, ifølge Anadolulu Haber.

Få dager senere begynte han på den lange veien fra Ankara med familie, noen partifeller og venner.

– Dette fører ikke til noe. Marsjen vil bli stanset, sa tyrkere NRK snakket med.

Kilitcdarouglu har fått mye kritikk for å ha vært for passiv og for å ikke fange opp stemningen blant folk. Men arrestasjonen ble et vendepunkt for ham, skriver Can Dündar i Washington Post.

Marsjen vokser

For hver dag har toget vokst. Daglig har nye grupper sluttet seg til. Antikapitalister og folk som mener de er urettferdig behandlet av rettssystemet. Kvinneorganisasjoner, atomkraft-motstandere og fotballfans. I helgen marsjerte pårørende som mistet slektninger under jordskjelvet i 1999 for rettferdighet.

MARSJEN VOKSER: Den siste uken har stadig flere grupper sluttet seg til marsjen for Rettferdighet som går fra Ankara til Istanbul. Foto: ZIYA KOSEOGLU / AFP

«I et samfunn der mer enn 100 000 er sparket fra jobbene sine, titusenvis er straffet og 50 000 er fratatt frihet for å kanskje ha vært en del av et lite miljø, kan ingen vende det døve øret til dem som marsjerer og roper opp om rettferdighet», skriver kommentatoren Yusuf Kanli i Hurriyet.

Erdogan er ikke imponert

– CHP's marsjen støtter terroristorganisasjoner og gjør seg delaktig i kriminalitet ved å sette seg opp mot rettslige avgjørelser, mener president Erdogan.

Men tyrkiske myndigheter har så langt ikke forsøkt å stanse marsjen som nærmer seg Istanbul.

Søndag 9. Juli skal den ende opp på asiatisk side utenfor fengselet i Maltepe der Berberoglu sitter.

Kilicdarouglu har bedt deltakere om å ikke provosere, men holde seg til marsjens eneste budskap: Rettferdighet.