Her skal Donald Trump og Kim Jong-un møtes

Capella hotell forbereder seg nå på møtet mellom de to statslederne 12. juni. En av de siste detaljene om det historiske og mye omtalte toppmøtet mellom USA og Nord-Korea har dermed falt på plass.

MØTE: Tirsdag 12. juni klokka 9 møtes USAs president og Nord-Koreas leder i Singapore. Foto: Reuters File Photo / Reuters

Det var Det hvite hus som tirsdag ettermiddag avslørte hvor møtet mellom verdenslederne vil finne sted.

– Vi takker våre verter fra Singapore for deres gjestfrihet, skrev pressesekretær Sarah Huckabee Sanders på Twitter.

Luksushotell

Capella Singapore er en del av hotellkjeden Capella Hotels. Hotellet i Singapore har tre utendørsbassenger, et prisvinnende spa og utsikt over havet.

Hotellet ligger under en kilometer unna fornøyelsesparken Universal Studios, og flere andre attraksjoner som Madame Tussauds og flere vann- og badeparker.

Foto: Handout / Reuters

I forrige uke skrev Washington Post at Nord-Koreas leder Kim Jong-un hadde sett seg ut The Fullerton Hotel for toppmøtet med USAs president. På hotellet koster en natt i presidentsuiten rundt 52.000 kroner, men Kim ville ifølge avisen ikke betale for oppholdet av egen lomme.

Hva en presidentsuite koster på Capella hotell er ikke kjent. Men ifølge booking.com kan man leie flere villaer på hotellområdet til mer enn 70.000 kroner.

Fredsprisvinneren ICAN tilbudte seg mandag å betale for det planlagte toppmøtet 12. juni, ifølge Reuters.

SENTOSA: Dette bildet viser en rekke hoteller og fornøyelsesparker på øya Sentosa i Singapore, hvor det mye omtalte toppmøtet skal holdes. Foto: Roslan Rahman / AFP

Tid fastsatt

Tidspunktet for det første arbeidsmøtet mellom Kim og Trump ble også offentliggjort denne uka. Mandag opplyste Sanders at tidspunktet for det første møtet vil være klokka 9 12. juni.

– Vårt forberedelsesteam er i Singapore og holder på med de siste detaljer rundt møtet. De vil være på plass helt til toppmøtet begynner, sa Sanders.

Dersom man skulle være fristet til å følge toppmøtet på veldig kloss hold neste uke, virker imidlertid et opphold på hotellet å være utelukket. Hotellet står som fullbooket neste uke på flere nettsteder for hotellbooking.