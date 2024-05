Forsvarer om kastreringsdømt nordmann: – Han bør utleveres til Norge

Historiene som blir fortalt, og bildene som blir vist, i Central Criminal Court i London er så kraftig kost at retten flere ganger har advart tilhørerne, og sagt at de kan gå ut om det blir for ille.

Detaljerte beskrivelser om nordmannen i 40-åra, som er dømt for blant annet grov kroppsskade, blir gjenfortalt. Han ble kalt «Evnukkmakeren» og skal ha tjent 4 millioner kroner på kastrering av andre menn, og distribusjon av videoer, i løpet av fire år.

Forsvarer Rashvinderjeet Panesar mener denne summen er alfor høy, og sier nordmannen har hatt store utgifter til ting som kameraer og kirurgisk utstyr.

Selve straffeutmålingen kommer enten fredag ettermiddag eller over helga.

– Jeg vurderer om livstid kan være aktuelt, sa dommer Mark Lucraft innledningsvis fredag.

I gjennomsnitt soner livstidsdømte i England 15-20 år i fengsel, men det varierer stort fra sak til sak og hvor alvorlig forbrytelsen er.

– Dette er en sak hvor jeg er enig i at en omfattende straff er riktig, men ikke med livstid i fengsel. Han bør etter hvert utleveres til Norge, for der det er større aksept for oppførselen hans enn her, sa forsvarer Panesar.

Dommeren brøt inn og sa han ikke skjønner hvorfor Norge er relevant, siden lovbruddene har skjedd i Storbritannia.

– Startet med en skilsmisse

Forsvareren fortalte i sin sluttprosedyre at en skilsmisse i 2016 sendte nordmannen inn i en ond spiral.

– Skilsmissen ga ham en opplevelse av tap. Det var på den tida han begynte å modifisere seg selv. Det ga ham en følelse av styrke. Selvfølelsen økte, sa Panesar i retten.

Reisen hans som «Evnukkmakeren» begynte her. Følelsen hans av lykke og styrke. Nettsida, hvor politiet fant over 20.000 registrerte brukere, ga ham den identiten han søkte.

– Jeg forsøker verken å benekte eller unnskylde gjerningene hans. Han har erkjent skyld. Men jeg vil belyse at det er andre faktorer enn seksuell tilfredsstillelse. Han ønsket å hjelpe folk, sa Panesar.

– Jeg ber dommeren merke seg at kjønnskorrigerende kirurgi er lovlig. For mennesker som identifiserer seg som nullos handler det om det samme. Dette er vanskelig for andre å forstå.

Forsvareren understreket flere ganger at operasjonene var frivillige, men ble avbrutt av dommeren.

– Det de ble med på var en forbrytelse. Loven er veldig klar i dette landet. Flere av de som ble opererert har trengt akutt hjelp av det offentlige helsevesenet. Kjønnskorrigerende kirurgi er komplisert, og utføres etter omfattende psykologisk kartlegging, sa dommeren.

Drammenseren har innrømmet at han har kastrert flere titalls personer. Ifølge ham selv skjedde dette frivillig. Foto: Trude Lorentzen / Privat

Beskrevet som manipulativ

Aktor viste i dag fram flere videoer fra politiets ransakelser. En boks i en fryser var merket sopp, men også den inneholdt testikler. Disse er blitt DNA-testet, uten treff. Dette er altså et ukjent offer.

En av de involverte har kjøpt løs pung, penis og testikler, ifølge aktor Caroline Carberry.

– Dette dokumenterer at de har handlet med organer, sa hun.

Mannen er også dømt for å ha skapt et nettverk der videoer av operasjoner hvor testikler og penis ble fjernet, er delt.

I dommen blir drammenseren, som har bodd i London i en årrekke, beskrevet som manipulativ, og at han rekrutterte og utnyttet sårbare menn.

– Mye av nettstedet «Evnukkmakeren» var en fantasi. Bare en fantasi for noen, og en introduksjon til en verden av kroppsmodifikasjon for andre, sa forsvareren.

Drammenseren bodde i en kjellerleilighet i Haringey i Nord-London. Foto: Trude Lorentzen / NRK

I et nettintervju fra 2022 som britiske medier refererer fra, sa drammenseren at han har kastrert 58 andre menn, og at han oppbevarte kjønnsorganene i alkohol i fryseren sin.

Dømt på flere punkter

Han er også kastrert selv, og har fått andre til å blant annet fjerne en av sine brystvorter samt amputert et bein. Tre menn ble i januar dømt for dette.

Forsvarerne til nordmannen sier han ifølge en fersk psykiatrisk utredning lider av «body integrity dysphoria». Dette er en diagnose i det internasjonale verktøyet ICD-11, men finnes kun i den engelske versjonen, og er ikke innført i ICD-10, som brukes i Norge.

Forsvarer Rashvinderjeet Panesar leste følgende fra en psykiatrirapport:

– Han lider av BID, karakterisert av et vedvarende begjær etter å bli fysisk funksjonshemmet.

Mannen fra Drammen er allerede dømt, og det er straffen retten skal konkludere med nå. Han er dømt for:

Fem tilfeller av grov skade på annen persons kropp.

Konspirasjon for å påføre andre slik skade.

Produksjon og distribusjon av uanstendige bilder.

Innehavelse av ulovlige eiendeler.