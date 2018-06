– Vil dere se brevet fra Kim Jong-un? spurte Trump journalister utenfor Det hvite hus fredag kveld norsk tid.

Presidenten tenkte seg om og la til at det er kanskje ikke riktig å gjøre det nå. Han viste til at brevet fra Nord-Koreas leder er av personlig karakter.

– Kanskje viser jeg dere brevet en dag, la Trump til.

Donald Trump tok imot Kim Jong-uns høyre hånd i Det hvite hus fredag. Kim Yong-chol hadde med seg et personlig brev fra sin leder. Foto: Andrew Harnik / AP

Donald Trump sa på en improvisert pressekonferanse etter at han vinket farvel til generalen fra Nord-Korea, at møtet med Kims «høyre hånd» varte i to timer.

– Det som skulle være en kort overlevering av brevet fra Kim Jong-un ble til et to timer langt møte fordi vi diskuterte interessante temaer, sa Trump.

Sanksjoner

Donald Trump sier at Kims «høyre hånd» som overleverte brevet, spurte om sanksjonene.

Den tidligere etterretningssjefen og fire stjerners generalen Kim Yong-chol og Donald Trump i hagen utenfor Det hvite hus fredag. Mye av tiden på møtet mellom de to gikk med til å diskutere sanksjoner. Foto: Saul Loeb / AFP

Den amerikanske presidenten sa at sanksjonene vil ikke bli trukket tilbake før Nord-Korea har gått med på en avtale om å fjerne alle kjernefysiske våpen.

– Jeg ser fram til den dagen da vi kan trekke tilbake sanksjonene, sa Trump.

«Kan ikke løse alt på ett møte»

Donald Trump sier at han er overbevist om at det blir et fruktbart møte i Singapore 12. juni.

– Men vi kan ikke løse alle problemer i løpet av ett møte, la han til.

Trump sier at møtet mellom de to lederne blir starten på en prosess.

Menneskerettigheter

USAs president sa videre til journalistene på plenen utenfor Det hvite hus at menneskerettigheter ikke var tema i det to timer lange møtet med firestjerners generalen Kim Yong-chol fredag.

– Men jeg tror jeg skal ta det opp i møtet 12. juni, la Trump til.

Samtaler i flere dager

Den tidligere etterretningssjefen og generalen Kim Yong-chol, ankom onsdag New York, der han har hatt samtaler med utenriksminister Mike Pompeo.

Den tidligere etterretningssjefen i Nord-Korea er i USA. Fredag kveld skal han levere et personlig brev fra Nord-Koreas leder til den amerikanske presidenten. Foto: Ho / AFP

Pompeo opplyste torsdag at samtalene med den nordkoreanske utsendingen hadde vært konstruktive og at det var gjort reell framgang i arbeidet med å få i stand et toppmøte.

Han hyllet også Kim Jong-un som «en ledertype som kan ta dristige avgjørelser».

USAs utenriksminister Mike Pompeo har besøkt Nord-Korea flere ganger for å forberede et toppmøte mellom Kim og Trump. Foto: AP

Pompeo hyllet også Kim Jong-un som «en ledertype som kan ta dristige avgjørelser».

Les også: Nordkoreansk general på plass i USA

Mye fram og tilbake

Trump avlyste 24. mai et planlagt toppmøte med Kim, og langet ut mot den nordkoreanske lederen i et brev som ble offentliggjort av amerikanske medier.

I det personlige brevet anklaget han Kim for å ha vist et «voldsomt sinne» og «åpen fiendtlighet», og at det derfor ville være «upassende» å møte ham.

Donald Trump tar imot utsendingen fra Nord-Koreas leder fredag kveld norsk tid. Trump er innstilt på å møte Kim Jong-un i Singapore 12. juni. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Få timer senere ombestemte Trump seg tilsynelatende og antydet at det planlagte toppmøtet i Singapore 12. juni likevel ville kunne finne sted.

Uforstående

Nord-Korea kommenterte ikke direkte innholdet i brevet fra Trump, men stilte seg uforstående til den amerikanske presidentens tilsynelatende avlysning av toppmøtet.

– Ytterst beklagelig, sa landets viseutenriksminister Kim Kye-gwan.

Han understreket at den nordkoreanske lederen når som helst er villig til å sette seg ned ansikt til ansikt med Trump.

Fredag bekreftet altså Trump at det blir møte med Kim 12. juni.