Her ligger turistbåten på bunnen av Donau

Kun syv personer ble reddet av de totalt 35 som var om bord på turistbåten Hableány. Den lille turistbåten kolliderte i tungt regnvær med cruiseskipet «Viking Sigyn», under den populære Margaretbroen på elven Donau sent onsdag kveld.

Det foregår fortsatt arbeid på stedet, og NRK i Budapest har sett en rekke pårørende som kommer til broen med blomster og lys.

Drevet med av strømmen

Den ungarske redningstjenesten har i dag frigitt et sonarbilde som viser vraket av turistbåten på elvebunnen av Donau.

Bildet viser at båten ligger på siden. Deler av båten ligger så mye som sju og en halv meter under vann.

Søket etter savnede har så langt vært vanskelig på grunn av høyt vannivå i elven, etter uker med mye regn. I tillegg er det sterke strømmer i vannet. Tre av de omkomne skal ha blitt funnet flere kilometer sør for der ulykken skjedde.

Søket etter savnede er utvidet til hele delen av Donau-elven som går gjennom Ungarn. Elven er Europas nest lengste og renner gjennom flere land i Europa.

TENNER LYS: Det er tent lys og lagt ut blomster på broen over ulykkesstedet. Foto: Eirik Veum / NRK

Serbiske myndigheter er også blitt kontaktet av myndighetene i Ungarn med tanke på søk etter omkomne.

Les mer: Norskeid cruiseskip innblandet i havari

En tjenestemann i det sørkoreanske utenriksdepartementet sier til nyhetsbyrået Yonhap at det er dykkere fra det ungarske antiterrorbyrået som skal gjennomføre undervannssøkene inne i den sunkne turistbåten. Sørkoreanske militærdykkere er også på plass i Ungarn.

Vannstanden i Donau er ikke ventet å minke før tidligst tirsdag i neste uke.

Siktet kaptein

Politiet i Ungarn opplyser at kapteinen på Viking Sigyn er pågrepet og siktet etter kollisjonen, som førte til at turistbåten kantret og sank. Politiet mener kapteinen har gjort handlinger i forkant som har ført til at skipet og båten kolliderte.

SØRGER: Flere samlet seg ved Margaretbroen for å sørge over de omkomne etter ulykken. 21 mennesker er fortsatt ikke funnet. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Ingen er meldt savnet eller skadd blant passasjerer eller besetning fra cruiseskipet.

I dag har utenriksministerne i Sør-Korea og Ungarn, Kang Kyung-wha og Péter Szijjártó besøkt ulykkesstedet og dem som arbeider med ulykken.

– Dersom etterforskningen viser at skipet er skyld i ulykken, vil det bli en sterk reaksjon mot de ansvarlige, sa Kang under pressekonferansen ifølge nyhetsbyrået AP.