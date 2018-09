Nå viser SVT til fellelsen fra 2017 når de begrunner hvorfor de tok avstand fra uttalelser fra Sverigedemokraternes leder under fredagens partilederdebatt.

Under den direktesendte partilederdebatten i Sverige i går, kom Sverigedemokraternas leder med følgende uttalelse:

– Vi må stille oss selv spørsmålet – hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få jobb? Jo, fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og da er det vanskelig å få jobb. Da må man få forutsetninger for å bli nettopp svensk.

Etter debatten, i en direktesendt TV-sending, valgte den svenske rikskringkasteren SVT imidlertid offentlig å ta avstand fra Åkessons uttalelse, som de kaller «grovt generaliserende».

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse her i innledningen var grovt generaliserende, og at SVT tar avstand fra det, sa programleder Martina Nord.

Se Jimmie Åkessons kontroversielle utspill her og SVTs avstandstaking. Du trenger javascript for å se video. Se Jimmie Åkessons kontroversielle utspill her og SVTs avstandstaking.

Felt i 2017

Programlederen er blitt kraftig kritisert for at hun tok avstand fra Åkessons uttalelse, men har fått støtte fra sine egne sjefer.

SVT viser i sin begrunnelse til at Granskningsnämnden (Sveriges svar på PFU) høsten 2017 felte SVT etter et innslag i SVT2s program Aktuellt 28. september 2016.

Granskningsnämnden Ekspandér faktaboks Granskningsnämnden tilsvarer på et vis Pressens faglige utvalg (PFU) i Norge.

I motsenting til i Norge er den imidlertid oppnevnt av regjeringen og som har en egen etikkforvaltning for radio og TV.

- Nämnden har sterkere virkemidler enn PFU har, de kan blant annet ilegge bøter, sier tidligere PFU-formann, Per Edgar Kokkvold, til NRK.

Under en debatt mellom Sverigedemokraternas gruppeleder Mattias Karlsson og Centerns Anders W Jonsson sa Karlsson « ... dere slapp inn titusener av potensielle seksualforbrytere og terrorister som ikke hadde gyldige ID-papirer ...».

Dagen etter tok SVT avstand fra uttalelsen i Aktuellt der programlederen blant annet sa:

«Dette strider mot prinsippet om at alle menneskers likeverd og på den bakgrunn vil Aktuellt understreke at redaksjonen tar fullstendig avstand fra denne uttalelsen.»

Resultatet var at SVT ble meldt til Granskningsnämnden både for de første uttalelsene og for at de tok avstand fra dem, skriver SVT i sitt etikkbrev etter fellelsen.

De som meldte den første sendingen begrunnet det med at uttalelsen var feilaktig og rent rasistisk og burde blitt besvart i sendingen

Andre meldte SVT for å ha tatt politisk stilling fordi de dagen etter tok avstand fra Karlssons uttalelser.

Sverigedemokraterna boikotter SVT. Du trenger javascript for å se video. Sverigedemokraterna boikotter SVT.

Felt og frikjent

Resultatet av behandlingen i Granskningsnämnden var at SVT ble felt for ikke å ha imøtegått uttalelsene fra Karlsson i programmet han kom med dem.

«At programlederen ikke, med støtte i demokratibestemmelsen, enten under eller rett etter programmet, tok avstand fra gruppelederens uttalelser innebærer en klar svikt i forhold til bestemmelsen om TVs særlige gjennomslagskraft», skrev de i kjennelsen.

«Demokratibestemmelsen» som Granskningsnämnden viser til er et punkt i SVTs publiseringsregler.

I punktet står det at det er et viktig unntak fra kravet om upartiskhet der SVT blant annet skal møte det som kalles «antidemokratiske uttalelser».

Nemnden fant videre at det ikke var nok at SVT dagen etter tok tydelig avstand fra uttalelsene.

Samtidig avviste nemnden at uttalelsene fra programlederen dager etter stred mot kravene om upartiskhet og saklighet.