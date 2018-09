Under den direktesendte partilederdebatten i Sverige i går, kom Sverigedemokraternas leder med følgende uttalelse:

– Vi må stille oss selv spørsmålet – hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få jobb? Jo, fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og da er det vanskelig å få jobb. Da må man få forutsetninger for å bli nettopp svensk.

Hadde det skjedd i en NRK-debatt, sier Thor Gjermund Eriksen at han aldri ville tatt avstand fra uttalelsen.

– Jeg kan ikke forestille meg at jeg kunne ha kommet på problemstillingen en gang. Det er utenkelig, sier han.

Thor Gjermund Eriksen i NRK Nyheters lokaler på Marienlyst. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Ulik kultur

SVT forklarer at markeringen skjer på bakgrunn av demokratiparagrafen i tv- og radioloven, som gjelder alle svenske etermedier.

Den svenske kringkasteren er tidligere er felt i Granskningsnämnden, som er svenske mediers svar på Pressens Faglige Utvalg (PFU), for ikke å ha tatt avstand fra generaliserende uttalelser fra politikere.

– Dette viser at det er noen forskjeller på debattklimaet og rammene for det i Norge og Sverige. Det er en kulturell forskjell i hvordan mediene opererer og vurderer kontroversielle temaer. Jeg kan aldri tenke meg at noen ville vurdert dette som et brudd på Vær varsom-plakaten, sier Eriksen.

Heller ikke i Danmark ville allmennkringkasteren ha gjort dette, ifølge DRs nyhetssjef Thomas Falbe.

– Det ville ikke ha skjedd. DR er ikke et medium som har holdninger til uttalelser og politiske meninger. Vi mener ikke noe, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Sverigedemokraterna kan få vind i seilene av kommentaren fra SVT, mener NRKs kommentator Magnus Takvam.

– Ikke kringkasterens rolle

Eriksen får støtte fra generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening.

– Dette er en direktesendt partilederdebatt hos en allmennkringkaster. Hele poenget med en slik debatt er at de ulike partiene, uten noen form for redigering, skal få presentere sine standpunkter i en åpen og fri meningsutveksling, sier han.

Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening. Foto: Erlend Daae / NTB scanpix

– Finnes det ingen grenser for hva man kan si i en slik debatt?

– Jo, det gjør det absolutt. Men det er partilederens ansvar, ikke kringkasterens. Både i Sverige og Norge finnes det strafferettslige og erstatningsmessige grenser, som ærekrenkelse og privatlivets fred. Men da er det en sak for domstolen, sier Jensen.