Øsregnet fortsetter med uforminsket styrke.

– Dette er mye verre for enkelte området enn vi har opplevd før, for det kommer så ekstreme nedbørsmengder, forklarer Frode Olsen.

Han vet hva han snakker om. Sammen med kona Anne Sofie og sønnen Kristoffer evakuerte han da orkanen Rita rammet i 2005. Da Ike kom i 2008 ble de værende.

Nå føler familien seg nokså trygge i huset sitt i The Woodlands rett nord for Houston. De har hamstret mat og fylt badekaret med vann, men flommen er verre nærmere byen, For eksempel i Katy sørvest for byen der mange andre norske bor.

– Vi bor litt høyere her, forklarer Frode. Dreneringen i nabolaget er også ganske god, og vannet renner unna.

Hit til Woodlands kommer nå evakuerte fra hardere rammede steder.

Redd og kald

Pete Howard er en av dem. Han sitter i en rullestol i gymsalen på den videregående skolen i nærheten med to tjukke sengetepper rundt seg. Han fryser likevel.

– Vi ringte 911 mange ganger. Elva bak huset gikk over sine bredder. Jeg har bodd der så lenge, men dette har aldri skjedd før.

Pete Howard har nettopp kommer til den videregående skolen i The Woodlands etter å ha blitt reddet ut av huset sitt av en båt sammen med kona. Foto: LARS OS / NRK

Rundt 8000 mennesker er brakt i sikkerhet er og i provisoriske evakueringssenteret lenger nord. I Dallas er skal et stort konferansesenter ta imot 5000. Men det tar tid å evakuere alle de minst 30.000 som trenger det.

Kamp mot klokka

– Tida er den største utfordringen vår nå, sier en talsmann for nasjonalgarden til NBC.

Båter, kajakker og helikoptre er tatt i bruk. Men i går steg vannet mye raskere enn ventet mange steder, og etter mørkets frambrudd er evakueringen langt vanskeligere.

Folk som trenger å komme seg ut er blitt bedt om å henge lakener eller håndklær i vinduene sine.

Politiet evakuerer et nabolag som er oversvømt Foto: Charlie Riedel / AP

Giverglede

– Vi gikk inn på nettsiden for å gi donasjoner til senteret på den videregående skolen vår, men de hadde allerede fått inn alt de trengte. Givergleden er enorm, forklarer Anne Sofie Østevik Olsen.

Hun tror familien er trygg i huset i The Woodlands, men har altså tatt sine forholdsregler.

11 timer i bil

Borgermesteren i Houston Sylvester Turner holder fast ved at tvungen evakuering ville ført til kaos. Foto: HARRY CABLUCK / Ap

Borgermesteren i Houston Sylvester Turner forsvarer fortsatt beslutningen om å la være å kreve at folk skulle evakuere.

Hundrevis av mennesker kunne ha omkommet på veiene fordi de ble sittende fast, sa han til CNN i natt.

Frode og Anne Sofie forstår hva han mener. Under Orkanen Rita satt folk de kjente 11 timer i bilkø for å komme seg ut av byen. Mange måtte rett og slett gi opp. Det bor for mange mennesker i USAs fjerde største by til at en storevakuering kan gjøres effektivt.