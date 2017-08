I løpet av få timer var hagen deres fylt av flomvann

Storbyen Houston i Texas er lammet etter de enorme oversvømmelsene etter ekstremværet «Harvey». Enkelte steder er det kun hustakene som stikker opp av vannmassene.

Rundt 100 av de evakuerte får tilbringe natten på skolen The Woodlands College Park, like nord for Houston. Skolen har åpnet dørene for dem som har måttet flykte fra flommen.

TRYGT: Her på The Woodlands College Park får rundt 100 evakuerte mat, vann og en seng å sove i. Foto: Lars Os / NRK

Måtte flykte fra vannet

Natalie Lobick og sønnen Lucas kom hit mandag kveld norsk tid. De fikk en dramatisk start på dagen. I løpet av bare få timer var hagen deres fylt med vann.

– Huset vårt står på en liten bakke, og vi trodde ikke vannet ville komme inn. Klokken fire var det tørt og ikke noe regn så jeg slapp ut hunden. Klokken åtte ringte naboen og spurte om jeg hadde sett bakgården. Jeg kunne ikke tro det. Det var totalt oversvømt, sier Natalie Lobick.

MÅTTE FLYKTE: Familien Lobick forstod at de måtte evakuere raskt. De rakk kun å få med seg kjæledyrene og sine viktigste eiendeler. Foto: Lars Os / NRK

Familien forstod raskt at de ikke kunne bli i huset og tok med seg hunden og de tre kattene, samt sine viktigste eiendeler til den videregående skolen i området.

– Vi pakket det vi kunne og dro. VI føler oss velsignet som kom hit i dag. Her blir vi tatt godt vare på, sier de.

– Lokalsamfunnet hjelper til

På skolen Woodlands College Park gjør frivillige alt de kan for å hjelpe. Folk i området har strømmet til for å hjelpe dem som er rammet av flommen.

– Det er kommet utrolig mye mat og klær. Vi sendte ut informasjon i sekstiden, og siden har det strømmet inn. Lokalsamfunnet holder sammen og folk hjelper hverandre, forteller rektor Mark Murrell til NRK.

ÅPNER DØRENE: Rektor Mark Murrel har åpnet dørene på skolen for de mange evakuerte. Foto: Lars Os / NRK

I hele dag har folk i Houston gjort det de kan for å hjelpe hverandre. Så langt er det meldt om åtte omkomne. Uten den frivillige innsatsen ville det trolig sett mye verre ut. Også da orkanen «Katrina» rammet i 2015 åpnet skolen dørene for de rammede.