Mexico tilbyr USA hjelp etter flommen: – Det er slikt gode naboer gjør

Mexico vil hjelpe naboen i nord med å håndtere katastrofen slik gode naboer bør gjøre, skriver utenriksdepartementet.

– Mexicos regjering benytter anledningen til å uttrykke solidaritet med det amerikanske folk og regjeringen etter ødeleggelsen forårsaket av orkanen «Harvey» i Texas, og uttrykker at det tilbys hjelp og samarbeid for å håndtere naturkatastrofen – slik alle gode naboer alltid bør gjøre i hardt prøvede tider, heter det i pressemeldingen.

Texas-guvernør Greg Abbott (R) bekrefter at delstaten har mottatt tilbud om assistanse fra Mexico, men han sier ikke noe om USA tar imot hjelpen.

USA avventende

Tilbudet fra Mexico kan sette president Trump i en vanskelig situasjon. Sier USA ja, kan det signalisere svakhet, men det kan også være vanskelig å si nei så lenge marerittet rammer Texas, mener Washington Post.

Avisa skriver at utenriksdepartementet i Washington utsetter avgjørelsen og inntar holdningen «trenger vi hjelp, ringer vi».

Også Canada har tilbudt å hjelpe etter uværet «Harvey».

Presidenter i twitter-krig

President Trump har siden valgkampen kommet med udiplomatiske vendinger overfor Mexico. Han står fortsatt på at Mexico skal betale for den omstridte muren langs grensa til USA.

Trump tvitret om det i går og gjentok det på en pressekonferanse med Finlands president i Det hvite hus mandag kveld.

Tidligere president Vicente Fox har gjort det klart at Mexico ikke kommer til å løfte en finger for å rette seg etter Trumps ønske om en mur. Foto: OSWALDO RIVAS / Reuters

Mexicos tidligere president Vicente Fox har svart Trump med samme språk en rekke ganger og nå spør han den amerikanske presidenten på sosiale medier om han «fortsetter hatet mot Mexico? En mur vil ikke hjelpe mot naturkatastrofer som denne», skriver Fox.

Bush svarte ja til meksikansk hjelp

USA godtok Mexicos tilbud om hjelp da orkanen «Katrina» traff USA i 2005. Den gang var Fox president og han sendte soldater og marinefartøy til Louisiana og Mississippi med vann, medisiner og mat. Ifølge Washington Post serverte meksikanerne 170.000 måltider og gjennomførte over 500 medisinske undersøkelser de tre ukene operasjonen pågikk.

Mexico sendte ut pressemelding nummer 326 etter Trumps siste twitter-utfall søndag. Det meksikanske utenriksdepartementet gjentar at det ikke under noen omstendigheter er aktuelt å betale for en mur eller fysisk barriere.

Mexico vil heller ikke forhandle gjennom sosiale medier, skriver utenriksdepartementet.

Trump lover rask føderal hjelp

President Donald Trump lover at de som er rammet av uværet «Harvey» vil få rask og god hjelp.

Under pressekonferansen med Finlands president Niininstö mandag kveld, gjentok Trump budskapet om at Mexico skal betale for den omstridte muren. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

– Dere kommer til å få det dere trenger, og det vil gå fort, sa Trump med Finlands president Sauli Niinistö ved sin side.

– Vi vil komme oss gjennom dette. Vi vil komme ut av det sterkere, og tro meg, vi vil være større, bedre og sterkere enn noensinne, sa Trump på pressekonferansen.

Uten å komme inn på tilbudet fra Mexico, sa Trump at gjenoppbyggingen vil være «en lang og vanskelig vei».