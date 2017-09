Nord-Korea er et av verdens mest lukkede og autoritære land, og svært få utlendinger får besøke områder utenfor hovedstaden.

Torben Henriksen fra Norges Røde Kors i Pyongyang, Nord-Korea. Foto: Privat

– Det gjør alltid inntrykk å møte menneskene som bor på landsbygda og se hvilke elendige kår de lever under. De mangler alt: Mat, medisiner og også drikkevann som man ikke blir syk av, forteller Torben Henriksen som er Asia-koordinator for Norges Røde Kors.

Organisasjonen har flere hjelpeprosjekter på landsbygda.

Nord-Korea har skapt frykt i hele verden de siste månedene ved sine prøvesprengninger og trusler om å angripe den amerikanske stillehavsøya Guam. Samtidig har president Donald Trump truet med å utslette Nord-Korea hvis landet angriper USA eller noen av deres allierte.

Henriksen forteller at det var en spesiell reise denne gangen.

– Hele besøket var preget av storpolitikken og at mange hadde «høye skuldre» på grunn av den spente situasjonen internasjonalt, sier Henriksen.

– Ikke smakt kjøtt på sju år

Han besøkte landsbyen Unha-Ri som ligger rundt seks timers kjøring fra hovedstaden Pyongyang i den nordøstlige delen av landet. De fleste i landsbyen er bønder, men det er likevel mangel på mat.

Mange sliter med å få i seg nok næring, selv om de ikke sier det.

– Vi spiser mais og nudler, forteller bonden Ri Sun Sil som Henriksen møtte i landsbyen. Han filmet selv med hjelp fra en tolk fra det lokale Røde Kors.

Ri Sun Sil er 50 år gammel og bor sammen med sine to sønner.

– Har du nok mat til barna dine, spør tolken.

– Ja, svarer Ri Sun Sil. Men tolken sier at hun ikke tror at det stemmer.

I Nord-Korea er det få som tør å vise følelser og fortelle hva de tenker, sier Henriksen som forteller at matsituasjonen er svært alvorlig.

– Selv med de beste avlingene i Nord-Korea, så vil det aldri være nok mat. De spiser ris, poteter, litt grønnsaker og har veldig sjelden tilgang til kjøtt. Vi har møtt folk som ikke har smakt kjøtt på sju år, sier Henriksen.

Denne bonden i landsbyen Unha-Ri bruker okse og kjerre når han skal transportere stein bort fra jordet. Foto: Torben Henriksen / Norges Røde Kors

Bensinprisen doblet

Den lokale helsestasjonen mangler medisiner og Henriksen forteller at de har besøkt rundt 100 lokale klinikker der situasjonen er tilsvarende.

– Det er kritisk. Enkle sykdommer som diare, kan få dødelig utgang, sier Henriksen.

Det internasjonale samfunnet har de siste ukene innført flere sanksjoner mot Nord-Korea på grunn av landets rakettoppskytinger og atomvåpenprogram. Henriksen frykter at situasjonen kan bli enda verre for folk på landsbygda.

– Jeg fikk vite at bare i løpet av en uke var bensinprisene doblet – noe som gjør at prisene ligger på verdenstoppen. Det betyr også at matprisene øker, for de er avhengig av biltransport for å få maten ut i landet. De som har lite fra før, vil få enda mindre, sier Henriksen.