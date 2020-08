Har gitt opp Hviterussland og flyttet til Norge

– Det er mange i Hviterussland som har fått nok nå. De ønsker å leve i et demokratisk samfunn. Lenge levde vi med en idé om at hvis hundre tusen mennesker kom ut i gatene, ville det bli en endring. At flere ville bytte side, sier 36 år gamle Darya Shut.

Hun kom til Norge for 15 år siden. Ønsket hennes var å studere utenlandslands og se og oppleve noe annet enn hjemlandet.

– Vi styres av en gal president

Familien hennes har fått erfare hva det kan koste å være uenig med myndighetene i landet som ofte blir kalt «Europas siste diktatur».

– Nå styres vi av en gal president. Jeg vet ikke hva som skal til for å få ham ut, sier hun i podkasten «Krig og fred» fra NRKs utenriksredaksjon.

Hun sier Aleksandr Lukasjenko har gjort mange feil i løpet av de 26 årene han har sittet som president. Shut viser blant annet til at Lukasjenko for eksempel snakket om at korona ikke finnes, siden man ikke kan se den. Så rådet han folk til å kjøre traktor og drikke sprit for å ikke bli syke.

Fakta om Aleksandr Lukasjenko Ekspandér faktaboks Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko (65) har vært president i Hviterussland siden 1994.

Gjenvalgt 9. august med 80,1 prosent av stemmene i et presidentvalg som blir sterkt kritisert av opposisjonen og omverdenen. EU-landene sier onsdag at valget ikke var fritt og rettferdig, og at de ikke aksepterer det offisielle resultatet.

Utdannet lærer og agronom. Tjenestegjorde i de sovjetiske grensestyrkene på 1970- og 1980-tallet. Ble medlem av kommunistpartiet i 1979. Han har også vært nestformann i et kollektivbruk og direktør i et statseid jordbrukskollektiv.

Skarpt kritisert av opposisjonen og Vesten for sitt autoritære styre. Blir kalt «Europas siste diktator». (Kilde:NTB)

Shut forteller at faren henne engasjerte seg i politisk arbeid da Sovjetunionen vaklet på 1990-tallet.

– Han var kirurg på sykehuset i den lille byen vi bodde i. Så folk kjente ham og stolte på ham.

Faren endte i parlamentet. Etter hvert ble han med i et opposisjonsparti som var europavennlig.

Opposisjonen i Hviterussland demonstrere blant annet ved å bruke det gamle hviterussiske flagget. Foto: Vasily Fedosenko / Reuters

Faren mistet jobben

– Vi ble avlyttet, brevene våre ble lest og pappa måtte si fra seg stillinger og verv som ikke kunne kombineres med det å være opposisjonell. Han mistet stillingen sin som sykehussjef.

Etter hvert ble faren også presset ut av politikken, forteller hun.

Darya Shut har studert statsvitenskap og har bodd i Norge i 15 år. Foto: PRIVAT

Faren døde før jul. Nå veksler Darya Shut mellom å tenke «enn at ikke pappa fikk oppleve dette» og «heldigvis slapp pappa å oppleve dette» om valget, demonstrasjonene og brutaliteten etterpå.

Dette er ikke første gang familien hennes har vært utsatt for politisk forfølgelse.

Hun har oldeforeldre som ble sendt til Sibir under sovjetstyret. Oldefaren ble henrettet og familien ble stemplet som «fiender av folket».

I dag jobber Shut i Norge etter å ha studert statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Hun jobber i Helsedirektoratet. Lenge hadde hun en tanke om å reise tilbake til Hviterussland igjen.

– Jeg hadde et håp for to uker siden om at vi kunne bo i Hviterussland igjen en gang i framtida. Kanskje bo der jeg bor noen året og hjelpe å bygge opp og kanskje kan ta med noen erfaringer fra Norge til Hviterussland. Jeg er ikke sånn veldig håpefull nå, sier Darya Shut.