– Donald Trump har tatt et skritt i riktig retning og jeg håper at mange andre land følger etter, sier ambassadør Raphael Schutz.

Han kommer med uttalelsen til NRK etter at det i natt ble kjent at president Trump senere i dag vil kunngjøre at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad.

Fakta om striden om Jerusalem Ekspandér faktaboks Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

Planen ble aldri satt ut i livet. Etter en krig 1948–1949 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem og Jordan som tok kontroll i øst.

I krigen i 1967 erobret Israel Øst-Jerusalem sammen med Vestbredden.

Israel har utropt hele Jerusalem som sin hovedstad. Dette er ikke internasjonalt anerkjent.

Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en framtidig palestinsk stat.

(Kilde: Ritzau)

Ambassadøren understreker at de ikke har hørt hva Trump sier ennå angående Jerusalem, så hans kommentarer er basert på det som er kjent så langt.

Schutz sier at israelere instinktivt tenker på Jerusalem som landets hovedstad og at det burde være opp til Israel å selv bestemme hva som er landets hovedstad.

– Det er veldig naturlig at Jerusalem blir anerkjent som vår hovedstad og det er også situasjonen på bakken, sier han.

– Diplomatisk og symbolsk beslutning

Ambassadøren mener at de som advarer mot konsekvensene av en anerkjennelse reagerer «nærmest automatisk».

– Dessverre er det en nærmest pavlovsk tendens til noen av aktørene i Midtøsten til å oppføre seg voldelig eller i det minste true med vold, sier han.

Schutz legger vekt på at en anerkjennelse er en «diplomatisk og symbolsk beslutning».

Jeg synes resten av det internasjonal samfunnet bør spørre seg om hvorfor hendelser som er diplomatiske og symbolske skal føre til vold, sier ambassadør Schutz.

Stoltenberg vil ikke spekulere

Utenriksministrene i Nato er i møte i Brussel og skal senere i dag diskutere Syria og regionen.

OPP TIL HVERT ENKELT LAND: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreker at det er opp til hver enkelt nasjon å bestemme hvor de legger sine ambassader. Her i Brussel på Natos utenriksministermøte tirsdag. Foto: THIERRY CHARLIER / AFP

Generalsekretær Jens Stoltenberg sier til NRK at han ikke vil spekulere i hvilke avgjørelser som kommer.

Han viser til at Trump har sagt at han kommer med en kunngjøring senere i dag.

– Det er opp til de enkelte nasjoner å bestemme hvor de legger sine ambassader, sier Stoltenberg, som legger til at Nato ikke er part i fredsprosessen i Midtøsten.

Frykter konsekvensene

Professor i historie ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage, frykter uttalelsene fra Trump skal få konsekvenser for fredsprosessen i Midtøsten.

FRYKTER STANS I FREDSFORHANDLINGER: Professor Hilde Henriksen Waage frykter dette kan bety kroken på døra for fredsprosessen i Midtøsten. Foto: NRK

– Skal du få fred, må du kunne forhandle med partene i konflikten. Men når du tar så kraftig side med den ene parten, kan du glemme alle fredsforhandlinger, samtaler og kompromiss, sier hun.

Hvilke ringvirkninger dette kan få for Midtøsten er for tidlig å si, ifølge Waage, men hun frykter dette kan være en gnist som kan antenne konflikten i området på nytt.

– Vi kommer helt sikkert til å se demonstrasjoner fra palestinsk side. Og den israelske hæren kommer helt sikkert til å bli satt i alarmberedskap. Men om det kan bli voldelige aksjoner, er for tidlig å si.

Ordvalg kan bli avgjørende

Situasjonen i Midtøsten er betent. Hvordan Donald Trump ordlegger seg og hvilke løfter han kommer med, kan bli avgjørende for hvordan dette blir mottatt, sier seniorrådgiver Marte Heian-Engdal i Norsk senter for internasjonal konflikløsning.

SPENT PÅ ORDVALG: Seniorrådgiver Marte Heian-Engdal ved Norsk senter for internasjonal konfliktløsning er spent på hvordan Donald Trump ordlegger seg når han skal anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad

– En ensidig anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad, uten å gi palestinerne noe de også ønsker, som at det er grensene fra 1967 som skal gjelde, eller at Øst-Jerusalem skal være palestinsk hovedstad, vil kunne få konsekvenser.

Heian-Engdal påpeker at dette er en betent sak også innad i USA.

– Det er åpenbart at det ikke er en enighet innad i USA om dette linjeskiftet. Embetsverket i det amerikanske utenriksdepartementet er motstandere av en slik løsning. I tillegg har samtlige av USAs allierte, utenom Israel, advart mot dette, sier hun.