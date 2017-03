ANKARA (NRK) Bare tre år etter at opposisjonspartiet HDP ble grunnlagt, suste det inn i parlamentet med 13 % av stemmene.

Både kurdere og Tyrkias venstreside så et håp i Demirtas og hans parti. HDP skapte historie da det vant 80 av de 550 plassene i nasjonalforsamlingen i 2015. I nyvalget samme år sank imidlertid antallet representanter til 59.

Venstresiden og minoritetenes parti

Partiet jobber for at kurderne skal få flere rettigheter. Men HDP ønsker ikke å bli sett på som et parti bare for kurdere, men et parti som jobber for flere minoriteters rettigheter.

TYRKISK NASJON: President Erdogan foran Tyrkias nasjonsbygger. Atatürk aksepterte ikke ønsker om eget selvstyre innenfor den nye republikken. Alle skulle være tyrkere for å hindre ny oppsplitting etter det osmanske rikets oppdeling og fall i 1923. Foto: STRINGER / Afp

Partiet kjemper også mot president Erdogans forslag om å endre grunnloven for å gi mer makt til presidenten.

– Erdogan ønsker ikke et presidentstyre, men et diktatur som ikke har noe med demokrati å gjøre. Dette er farlig både for oss og for naboene våre, sa Selhattin Demirtas til NRK 13. april 2016.

16. april skal tyrkere avgjøre om presidenten skal bli mektigere på bekostning av parlamentet i en folkeavstemning. Kampen om Tyrkias nære fremtid er i gang.

– Vi kjemper mot grunnlovsendringene. Vi må sørge for at det ikke bare er en mann som styrer, mener Demirtas.

For Erdogan og hans parti AKP er HDP et brysomt opposisjonsparti i tiden frem til folkeavstemningen. .

Regjeringspartiet AKP ville stanse HDP's innflytelse.

Etter voldsomme diskusjoner og fysiske slåsskamper i parlamentet i Ankara, endte det med at HDP's 59 folkevalgte ble strippet for sin parlamentariske immunitet i mai fjor.

29 av HDP's ordførere ble avsatt.

VENTER: Osman Baydemir er borgermester i Diyarbakir. Nå er han blitt talsmann for HDP siden den egentlige talsmannen er arrestert. - Om du kommer hit om en måned treffer du kanskje en annen talsmann, sa Baydemir til NRK. Han frykter å bli arrestert når som helst. Foto: Ahmet Alguvercin / NRK

Forholdet HDP og PKK

HDP har et problem. For ingen vet helt hvor tette båndene er mellom HDP og den militante PKK-geriljaen, også kjent som det forbudte kurdiske arbeiderpartiet.

Siden 1984 har PKK ført krig mot tyrkiske myndigheter. I borgerkrigen mellom PKK og hæren har minst 40 000 mennesker mistet livet. Etter en periode med fredsforhandlinger og våpenhvile på 2000-tallet har kampene og spenningen blusset opp igjen.

PKK står på Tyrkias terrorliste. Også Nato, USA og EU ser på PKK som en terroristorganisasjon.

HDP ønsker å mekle mellom PKK og regjeringen i Ankara.

Men så langt har ikke de kurdiske politikerne i partiet greid å overbevise om at HDP tar klar avstand fra PKKs voldsbruk.

Det var bakgrunnen da parlamentet vedtok å frata HDP's folkevalgte sin immunitet og beskyttelse.

Neppe 600 år i fengsel

4. november ble HDP's to ledere, Selhattin Demirtas og Figen Yüksekdağ, arrestert sammen med 11 andre folkevalgte, ifølge Al Jazeera.

Demirtas er tiltalt for 102 forhold, noe som kan gi ham to livstidsdommer og 600 år i fengsel, ifølge Foreign Policy.

KREVENDE JOBB: Advokat Pinar Akdemir er forsvarer for HDPs arresterte leder, Salhattin Demirtas. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Partilederen er tiltalt for taler han holdt mens han var beskyttet av sin parlamentariske immunitet, sier Pinar Akdemir som er forsvareren til Demirtas.

– Det er umulig å dømme ham for det. Men vi forsøker å bruke lovverket i et system der loven dessverre i praksis er opphevet, sier hun til NRK.

Etter kuppforsøket 15. juli i fjor innførte regjeringen unntakstilstand, og den fornyes jevnlig. HDP's lederskap og parlamentariker gruppe kan derfor bli sittende lenge I fengsel.