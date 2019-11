Gunhild Stordalen tildelt prestisjetung pris

Prisen deles ut av United Nations Foundation, en privat stiftelse som arbeider tett med FN.

«Legen og miljøforkjemperen Gunnhild Stordalen får sitt banebrytende arbeid med å forvandle det globale matsystemet og dets innvirkning på planeten, gjennom samarbeid mellom vitenskap, politikk og næringsliv uten profitt», står det i begrunnelsen.

Fakta om Eat og Eat forum Ekspandér faktaboks * EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. * Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri. * Forumet 2018 blir det største så langt, med den svenske regjeringen som medarrangør og over 600 delegater fra over 50 land. Kilde: NTB

Gunnhild Stordalen står bak Stordalen Foundations og EAT Forum, som har som mål å trekke det globale matvaresystemet i en mer bærekraftig retning.

– EAT-Lancet-rapporten som kom i januar viser at hvis vi ikke endrer kostholder har vi ingen sjanse til å nå bærekraftsmålene, eller målene Parisavtalen. Det anerkjennes nå av FN, sier Gunhild Stordalen i et intervju med NRK.

Store navn som Barack H. Obama, William J. Clinton, Kofi Annan og Ban Ki-moon, Desmond Tutu, Angelina Jolie og Jens Stoltenberg, er eksempler på tidligere prismottakere.

Kritikk for privatfly og luksusbiler

Gunnhild Stordalen tok imot prisen selv. Det var hennes første offentlige opptreden siden nyheten om at hun og milliardæren Petter Stordalen flytter fra hverandre ble offentlig kjent.

Hun forklarer avgjørelsen om å flytte fra hverandre slik:

– Petter og jeg har vært gjennom mye. Han har stått der ved min side gjennom sykdom og helvete. Samtidig har han jobbet masse. Selv har jeg brukt all min tid og energi til å bygge opp organisasjonen EAT. Til slutt var det veldig lite tid til oss i forholdet og vi har bestemt at vi må flytte fra hverandre, sier Stordalen.

– Lettere for troverdigheten uten Petter Stordalen

Miljøforkjemperne Gunnhild og Petter Stordalen har fått mye kritikk for å fly privatfly.

– Tror du det blir enklere for deg å leve i samsvar med dine egne prinsipper om bærekraftighet nå som du ikke lenger er sammen med Petter Stordalen, og slipper å kjøre rundt i hans dyre biler og privatfly?

–Uten Petter Stordalen hadde aldri EAT eller å få matsystemet på FNs agenda vært mulig. Og det er fantastisk at han fortsatt vil være med og bidra, men jeg tror absolutt at det kommer til å være lettere for min egen troverdighet i forhold til saken vi jobber med, sier Stordalen.

Omdiskutert diett

Gunhild Stordalen har reist verden rundt for å få folk til å spise mat som er mer bærekraftig for kloden.

Den såkalte EAT-dietten er svært omdiskutert. I en rapport tidligere i år var et av hovedpunktene fra Stordalens forskerteam at forbruket av rødt kjøtt og sukker må halveres.

De mener også at vi må spise dobbelt så mye nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter.

En rekke forskere har uttrykt sterkt bekymring for de helsemessige konsekvensene av Stordalens kostholdsråd.

Se hvordan det gikk da NRK testet EAT-dietten.