Greske branner sprer seg ikke lenger

For hver dag de siste to ukene har situasjonen i Hellas blitt verre. Skogbrannene har spredd seg i stor kraft. Nå kan det hende situasjonen har snudd.

Heten har avtatt noe, og det har blåst litt mindre.

– På nåværende tidspunkt har vi ingen branner som sprer seg. Situasjonen er i bedring, men vi er fortsatt på krigsstien for å slukke pågående branner, sier en talskvinne for gresk brannvesen til nyhetsbyrået AFP.

Faren er dermed ikke over, men det kan være lys den middelhavske horisonten.

Giorgos Kaseris gjør det han kan for å stanse flammene. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Sint på myndighetene

Det har herjet en unntakstilstand i flere deler av Hellas den siste tida. Flammene har truet både lokalbefolkningen og turister.

Tidligere denne uka møtte NRK Giorgos Kaseris, som 22 timer i døgnet har kjempet mot brannene. De 2 siste har han forsøkt å sove, enten under trær eller i bilen.

– Jeg vil bare stoppe alt dette, sier Kaseris.

– Er du redd?

– Nei, jeg er ikke redd. Jeg er sint.

Kaseris er misfornøyd med myndighetenes arbeid, og mener de kunne ha gjort mye mer for å stanse brannene tidligere.

Våpenlager eksploderte

Store deler av Sør-Europa og nordlige Afrika har vært plaget av skogbranner de siste ukene. I Hellas har flere øyer, deriblant Rodos, vært hardt rammet.

I nærheten av Volos på det greske fastlandet tok et våpenlager fyr torsdag. Bomber og ammunisjon gikk i luften, og eksplosjonene kunne føles flere kilometer unna. Ingen ble skadd ettersom tolv landsbyer på forhånd var evakuert, skriver NTB.

For noen dager siden styrtet et brannfly i Hellas, og to personer omkom.

Cicero-forsker Bjørn Samset kaller brannene i Sør-Europa for «en del av ansiktet til klimaendringene».

– Hetebølgen i Asia ville kommet en gang hvert 200. år, hvis det ikke var for klimaendringene. Nå kommer den omtrent hvert 10. år. Klimaet ville ikke klart å skape så kraftige hetebølger som i Europa eller USA, hvis det ikke var for vår bruk av fossilt brensel, sier Samset til NRK.