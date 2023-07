Frivillige slukker branner på Rodos: – Jeg er ikke redd. Jeg er sint

Det lukter brent i nattemørket på den greske øya Rodos. Det er varmt i luften, det blåser.

Alt som skal til for å holde liv i en skogbrann, finnes på den greske øya.

I over en uke har flammene fra skogbrannene lyst opp over åsene om kvelden. Her har flammene spist seg gjennom terrenget, mens brannmannskapene kjemper imot.

Flere av dem gjør det som frivillige.

NRK møter noen av dem utenfor et hotell på østsiden av øya.

Én står med en motorsag i hånden. Det har blitt lange dager og netter den siste uken.

– Jeg får to timers søvn, forteller greske Giorgos Kaseris til NRK.

Han har sovet under trær eller i bilen. Kjæresten eller foreldrene har han ikke truffet på flere dager.

Frivillige jobber hele natten. Her samles redningsmannskapene og får vann og mat. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Vil stanse flammene

Hver morgen klokken sju møter Giorgos Kaseris på jobb som vanlig. Der gjør han det aller nødvendigste, forteller han. Så drar han i 11-12-tiden på formiddagen.

Da hjelper han til i slukningsarbeidet. Kaseris går selv ut i terrenget og gjør det han kan.

– Jeg vil bare stoppe alt dette, sier Kaseris.

– Er du redd?

– Nei, jeg er ikke redd. Jeg er sint.

Kaseris er misfornøyd med myndighetenes arbeid, og mener de kunne ha gjort mye mer for å stanse brannene tidligere.

– Brannene er ute av kontroll, sier Kaseris.

Skogbrannene har etterlatt seg et spøkelsesaktig landskap. Foto: Trygve Heide / NRK

Han synes det er vanskelig å se på hvordan skogbrannene sprer seg på øya, som vanligvis er fylt med ferierende turister.

– Alt dette smerter i hjertet mitt, sier han.

– Vi lever i paradis. Nå er alt svart.

Kokk på dagen – frivillig om natten

En 27 år gammel mann som til vanlig jobber som kokk på en restaurant på den andre siden av øya, har også kommet for å hjelpe til.

– Vi har meldt oss som frivillige til å gjøre hva som helst, forteller han.

– Alle jobber og prøver å hjelpe til.

– Jeg har vært borte hjemmefra siden klokken åtte i dag tidlig. Slik vil det være i morgen også, og i overmorgen, forteller han til NRK.

Gjør det de klarer

De som tilfeldigvis har fri fra jobben, kan hjelpe til litt lenger.

Slik er det for Olga Christoupoulou. Hun har en fridag fra jobben, og har plassert de to barna sine hjemme hos bestemor.

– Jeg har vært her i hele dag og laget mat. Jeg har også tatt med kaldt vann til dem som trenger det, sier hun.

De frivillige koordinerer arbeidet i grupper på telefonene sine.

– Den største suksessen er de frivillige. Ikke noe annet virker på Rodos, mener hun.

Gir mat og drikke til dyrene

På Glystra beach i utkanten av feriebyen Lardos treffer NRK et par som nettopp har satt ut mat og vann til dyrene. Mange er bekymret for alle dyrene som lever i områdene der det brenner.

Margarita Koufou og Ieuan Jury bidrar med det de kan på øya. Foto: Trygve Heide / NRK

De to forsøker å hjelpe.

– Min mor har samlet inn penger, så vi kan kjøpe vann og mat til dyrene, sier Margarita Koufou.

Dyrene har ingen steder å få tak i mat fra naturen, og beveger seg derfor til nye områder, sier hun.

Margarita er oppvokst på øya, og er nå hjemme på ferie. I likhet med mange andre, gjør hun og forloveden det de kan for å bidra.

Mat er lagt ut for dyrene på øya. Dette er ikke helt uvanlig på Rodos, men mengden mat er nå uvanlig stor. Foto: Trygve Heide / NRK

– Det er så trist. Dette er jo hjemmet mitt. Jeg er så stolt over alle de lokale. De er helter, som jobber natt og dag for å redde øya, sier Margarita.

Vil bygge opp igjen alt

På samme strand er Mixalis Zannis.

Han jobber vanligvis på stranden, og pleier å levere drikke til strandbaren han omtaler som en av Rodos' beste. Men det var før skogbrannenes herjinger.

Nå ser han utover et nedbrent område. Alt er ødelagt av flammene.

– Alle lokale her på Rodos hjelper til, i tillegg har folk kommet fra Romania og Malta og fra overalt for å hjelpe. Men det er ikke lett, sier Mixalis.

Mixalis Zannis ser ut over et utbrent strandområde. Bak ham er restene av strandbaren. Foto: Trygve Heide / NRK

Han jobbet på lørdag, da flammene tok kontroll over stranden.

– Jeg var redd, noe jeg tror alle var. Man må respektere flammene.

Selv om skogbrannene er skremmende, er Mixalis fast bestemt på at flammene ikke skal vinne.

Han mener det nå blir viktig å vil bygge opp igjen alt som har blitt ødelagt i brannene.

– Det kommer til å bli finere enn det var. Jeg er sikker på at folk vil komme tilbake igjen. Alle elsker jo Rodos og vi kommer til å bli den fremste turistdestinasjonen igjen, sier Mixalis håpefullt.