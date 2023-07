Kolossen på Rodos, en enorm statue av solguden Helios nesten like stor som Frihetsgudinnen i New York, var et av de opprinnelige syv underverkene i verden.

Den er for lengst borte, og selv om sola skinner over den greske øya har den i ei drøy uke vært preget av mørke røykskyer.

Myndighetene innfører nå en rekke større og mindre tiltak i håp om å begrense skadene. Noen steder blir det onsdag forbudt å kjøre bil.

Frykter bevegelser

I skogrike områder, deriblant på halvøya Pelion nordøst for Aten, har lokale myndigheter innført kjøreforbud i 7–8 landsbyer.

– Onsdag blir kanskje den varmeste dagen så langt i sommer, og dette er en illustrasjon på frykten, sier Ola Storeng til NRK.

Han jobber som reiseleder i middelhavslandet og kom hjem fra Hellas på mandag.

– Enhver form for menneskelig aktivitet er farlig og det er ingenting som skal til før det blusser opp. Det kan komme en gnist fra en bil som skraper borti noe, eller det kan være en som sitter og røyker med åpent vindu. Enkelte steder gjør de hva de kan.

Hellas-kjenner Ola Storeng frykter en spesielt het onsdag. Foto: NRK

Derfor ønsker myndighetene at folk skal holde seg mest mulig i ro.

– Hellas er grønnere enn mange tror og er derfor en brannbombe. Nå kan den lengste sammenhengende varmebølgen ryke, en rekord fra 1987, sier Storeng.

Søndag kjørte han og kona til Aten, og da kom flammene gradvis nærmere dem.

«Pass på! Brann under utvikling, kjør forsiktig,» sto det på skilt langs veien.

– Vi kjørte i et område hvor brannene var et stykke unna, men så skiftet veien litt retning, og plutselig var vi mye nærmere. Vi var kanskje 30 meter unna, og så også en ildtunge som nådde fram til veien, forteller Storeng.

Vel fremme i den greske hovedstaden var det ikke den vanlige sommersola de våknet til dagen etter, det var en «gulrød skogbrannsol» på himmelen.

Ola Storeng og kona så først bare røyken. Seinere så de flammer tett inntil veikanten. Foto: Privat

Brannfly styrtet

Brannene på Rodos trives svært godt i hetebølgen og sprer seg raskt på grunn av kraftig vind.

Ni brannfly og fire helikoptre deltar i slokkearbeidet, og tirsdag formiddag styrtet et av flyene.

Så langt har brannene ødelagt skog- og landbruksområder på til sammen 150 kvadratkilometer, skriver NTB. Det utgjør cirka 10 prosent av øyas utmarksområder.

Selv om det er brannene på Rodos som har fått mest oppmerksomhet brenner det også på øyene Korfu og Evvia, samt på fastlandet. Det er skogbranner også i nabolandene Italia og Kroatia.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis sier de to neste dagene blir kritiske.

Hetebølge Ekspander/minimer faktaboks Over mesteparten av verden er temperaturene på vei oppover som følge av den globale oppvarmingen. Europa er kontinentet hvor temperaturene stiger raskest. Oppvarmingen går i ulikt tempo i ulike regioner. I Europa har temperaturene steget dobbelt så mye som i resten av verden siden 1980-tallet. Basert på det vi vet om klimaendringene, vil vi få hyppigere og mer intense hetebølger, ifølge klimaovervåkingstjenesten C3S. I fjor hadde blant annet Spania, Frankrike, Tyskland, Portugal, Belgia og Storbritannia det varmeste året noen gang registrert. El Niño bidrar nå til å «akselerere» de menneskeskapte klimaendringene. Værfenomenet har utløst bekymring for at årets sommer kan bli enda mer ekstrem enn i fjor. El Niño som oppstår naturlig med 2–7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. El Niño er generelt knyttet til høyere gjennomsnittstemperaturer. En kraftig El Niño kan føre til at kloden får en «varmeboost» både i år og neste år. Den globale temperaturen kan dermed få et ekstra løft i år og neste år, og tørkefaren kan øke i en rekke områder. Ifølge den europeiske værtjenesten Copernicus har de siste åtte årene vært de varmeste som noensinne er registrert i Europa. Forskere varsler at 2023 blir et rekordvarmt år.

Klimaendringenes ansikt

Cicero-forsker Bjørn Samset kaller brannene i Sør-Europa for «en del av ansiktet til klimaendringene».

– Hetebølgen i Asia ville kommet en gang hvert 200. år, hvis det ikke var for klimaendringene. Nå kommer den omtrent hvert 10. år. Klimaet ville ikke klart å skape så kraftige hetebølger som i Europa eller USA, hvis det ikke var for vår bruk av fossilt brensel, sier Samset til NRK.

Skogbranner er ikke noe nytt, men omfanget og hyppigheten øker.

– Forutsetningene for en brann er at det er veldig tørt og veldig varmt lenge, da fordamper all fuktigheten fra bakken. Og så er det noe som starter det, enten det er en skogsmaskin eller en uheldig turist, og da flammer det opp i stort monn, sier Samset.

En kvinne bærer en bøtte vann i kampen mot brannene i kystbyen Lindos på Rodos. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

Frykter for turismen

Hellas har vært rammet av flere økonomiske kriser de siste åra, og er helt avhengig av turismen – som står for 25 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

En av fem jobber innen næringen, og nå frykter de at interessen for å feriere der skal bli mindre.

– Det er skremmende og en dårlig opplevelse for turistene, men det er verre for oss – for vi bor her. Alt brenner. Det kommer til å ta mange år å gjenoppbygge alt, sier Lindos-innbyggeren Edisa til BBC.

– Turismen for Hellas er som oljen for Norge. Branner er noe grekerne må leve med, spørsmålet er om de framover kan begrenses i omfang, sier Ola Storeng.

Utenriksdepartementet ber nordmenn på ferie i Sør-Europa være årvåkne og se an utviklingen i skogbrannene.

– Det er viktig å holde seg oppdatert om situasjonen, lytte til råd fra lokale myndigheter, og følge deres instrukser. De som reiser med turoperatører, bør i tillegg søke informasjon fra reiseselskapet, sier UDs kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes.