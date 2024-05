Mener pengestøtten til Rød Ungdom bør revurderes

Pål Berby som landsstyremedlem i Rødt og gruppeleder i Rødt Porsgrunn er opprørt over utspillene fra Rød Ungdoms leder Amrit Kaur.

Han mener Kaur må beklage og slette videoen hvor Kaur kaller Støre, Stoltenberg og Tangen terrorister.

– I og med at det ikke har kommet en beklagelse, og den ikke er trukket. Da mener jeg det er så langt fra de verdiene og den moralen vi står for i Rødt, at det er absolutt grunn til å se på den støtten vi gir til Rød Ungdom, sier Berby til NRK.

– Du åpner for å strupe pengestøtten til ungdomspartiet?

– Ja.

– Kan dette bli en splittelse mellom RU og Rødt?

– Hvis ikke vi ser en annen takt og tone, så vil det hverken forbause meg eller overraske meg.

– Så ser jeg at det er noen forsøk på å ro seg inn igjen. Jeg er helt enig i at det er en skam at vi ikke tar tydeligere avstand som nasjon fra det folkemordet vi ser i Gaza i dag. Men det drukner jo fullstendig i sånne oppgulp-uttalelser som jeg opplever kommer fra Rød Ungdom nå.