I San Diego i USA er åtte gorillaer smittet av koronaviruset.

Dyreparkens daglige leder, Lisa Peterson, sier til AP at noen av gorillaene hoster, men utenom det skal det gå bra med dem.

Gorillaene ble trolig smittet av en dyrepasser som hadde viruset.

Forsker og veterinær ved Veterinærinstituttet, Hannah Joan Jørgensen, er ikke kjent med at dette har skjedd i noen andre dyreparker.

– Vi vet at en del aper vil være mottagelig for koronaviruset, smittestudier tyder på at aper kan utvikle et liknende sykdomsforløp som mennesker, sier Jørgensen.

Tidligere studier har vist at mennesker også kan smitte kattedyr. Samtidig vet vi at korona kan smitte over til minker.

Strenge tiltak i dyreparker

Over hele verden er dyreparker bevisste på at korona kan smitte over til aper og kattedyr.

Dyreparken i Kristiansand har innført strenge smitteverntiltak for å passe på dyrene sine.

– De vi er mest bekymret for er sjimpansene og orangutangene våre. Men vi er også bekymret for kattedyrene og mårdyrene, sier biolog Helene Axelsen.

Helene Axelsen er biolog i Dyreparken. Hun sier at det lite de kan gjøre hvis noen av dyrene blir veldig syke. Foto: Dyreparken Kristiansand Foto: Dyreparken Kristiansand

Alle i dyreparken bruker masker og hansker når de skal i nærheten av dyrene. Men de går aldri nærmere enn en meter.

– Apene kan antageligvis bli ganske syke, og du kan ikke legge en sjimpanse i respirator. Det er veldig lite vi kan gjøre for dem hvis de blir syke, sier Axelsen.

Det er også satt opp sperringer og ingen gjester får komme i nærheten av dyrene.

Uvanlig at dyr smittes av mennesker

Veterinær og forsker Jørgensen forteller at det i Norge er uvanlig at dyr smittes av virus direkte fra mennesker.

Dyreparken i Kristiansand er veldig nøye med smittevern for å passe på at sjimpansene og orangutangene ikke blir smittet. Foto: Christian Nørstebø / Christian Nørstebø Foto: Christian Nørstebø / Christian Nørstebø

– I Norge er vi heldige sammenliknet med en del andre land og har en relativt lav forekomst av smittestoffer som kan smitte mellom mennesker og dyr, sier Jørgensen.

Axelsen i Dyreparken sier en stor bekymring er at koronasmitten skal spre seg til dyrene som lever vilt.

Her bor Julius og sjimpansene i Dyreparken i Kristiansand. Foto: Espen Bierud / NRK Foto: Espen Bierud / NRK

– Mange er veldig redde for at ville aper skal bli smittet. Da kan viruset spre seg i hele populasjonen. Hvis de blir veldig syke kan mange dø, sier Axelsen.

Truet art

Gorillaene som er smittet i San Diego er vestlige lavlandsgorillaer, som er en truet art.

Bestanden har blitt redusert med mer enn 60 prosent i løpet av de siste 20 årene, skriver AP.

Veterinærer følger gorillaenes tilstand nøye. De får vitaminer, men ingen annen spesifikk behandling mot viruset.