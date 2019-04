Militæroffensiven kommer få dager før et nasjonalt forsoningsmøte for å planlegge valg i Libya. «Den libyiske nasjonale hær» (LNA), som er militsen til general Khalifa Haftar, har som mål å ta hovedstaden Tripoli.

– Helter! Timen er kommet! Tiden er inne for å innta Tripoli, sa Haftar i en kunngjøring til soldatene om det han kaller «seiersmarsjen mot Tripoli».

Deler av talen er gjengitt i en video fra Deutsche Welle.

General Haftars «Libyiske nasjonale hær» (LNA) på vei fra Benghazi søndag mot hovedstaden Tripoli. Foto: Esam Al-Fetori / Reuters

Internasjonal bekymring

USAs utenriksminister Mike Pompeo ber om en våpenhvile i Libya etter meldinger om flere drepte i kamper i Tripoli. I ettermiddag kom nedslående nyheter med tanke på det:

LNA-militsen har nå også bombet flyplassen i hovedstaden.

Verdenssamfunnet uttrykker bekymring over utviklingen. Både FN og EU har bedt Haftar stanse offensiven, men opprørsgeneralen har ikke vist noen vilje til det. Haftar kontrollerer fra før de sørlige og østlige delene av Libya.

Frankrikes president forsøkte i juli 2017 å forsone partene i Libya. Fra venstre statsminister Fayez al-Serraj, Macron og general General Khalifa Haftar. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Fayez Serraj, som leder Tripoli-regjeringen anklager Haftar for å stikke kjepper i hjulene på forsøkene på å finne en fredelig løsning for det oljerike nordafrikanske landet.

Libya har vært preget av et voldelig politisk kaos siden diktator Muammar al-Gaddafi ble styrtet i et NATO-støttet opprør i 2011. Landet har for tiden to rivaliserende regjeringer: den FN-støttede i Tripoli og en i Tobruk i øst, som er alliert med Haftar.

Etter Muammar al-Gaddafis død skulle Libya bli et fredelig demokrati.

Les mer om landet der militser og lovløshet hersker:

Graffiti av Gaddafi i byen Benghazi under opprøret mot ham i mars 2011 Foto: FINBARR O'REILLY / Reuters

Offensiv var ventet

Det var bare et spørsmål om tid før LNA-militsens ville forsøke å ta Tripoli, skriver Al-Jazeera. Etter at general Haftar sikret seg kontroll over byen Benghazi, øst i Libya i 2017, har han gradvis sørget for å utvide sitt territorium. Han har også inngått allianser med militsgrupper sør i Libya.

Haftar hjalp Gaddafi til makten i kuppet mot kongen i 1969 og steg raskt i gradene. Han ledet Libyas styrker i den arabisk-israelske krigen i 1973, men hans omdømme ble satt kraftig tilbake under krigene i Tsjad på 1980-tallet, da Libya led en rekke tap. Da var generalen selv en av dem som ble tatt til fange.

En gutt holder opp et bilde av general Haftar under en støttedemonstrasjon for ham i oktober 2015 da parlamentet i byen Benghazi nektet å godta en nasjonal samlingsregjering. Foto: ABDULLAH DOMA / Afp

Haftar skiftet etter hvert side og sluttet seg til opposisjonen mot Gaddafi, som sto bak flere mislykkede forsøk på kupp. Han oppholdt seg i 20 år i eksil i Washington D.C. i USA.

Under opprøret mot Gaddafi i 2011 vendte han tilbake. Etter diktatorens fall har han brukt sin milits til å bekjempe militante islamistgrupper øst i Libya og gradvis bygd opp sin maktbase.

Les mer om verdenssamfunnet og Libya: