Frykter opprør om Chauvin frikjennes

Rettssaken mot den tidligere politibetjenten, Derek Chauvin, som står tiltalt for drap på George Floyd 25. mai 2020, er over.

Nå er det opp til juryen på 12 medlemmer å ta stilling til om Chauvin er skyldig eller ikke.

Da George Floyd ble pågrepet, presset Chauvin kneet sitt mot halsen til Floyd i over ni minutter. Floyd døde under pågripelsen.

Tusenvis av mennesker demonstrerte mot politivold i Minneapolis etter Floyds død, og demonstrasjonene spredte seg over hele USA og til store deler av verden.

Sosial eksplosjon

Minneapolis og resten av USA venter nå i høyspenning på rettsavgjørelsen. President Joe Biden drøftet mandag muligheten for en sosial eksplosjon over hele landet med massedemonstrasjoner og opptøyer, dersom Chauvin blir frifunnet.

Det er bygget opp store sikkerhetstiltak rundt offentlige bygninger, nasjonalgarden er i byen og det er innkalt politifolk fra andre delstater. Folk NRK har snakket med sier at det ikke kommer til å hjelpe.

– Dersom Chauvin ikke blir dømt, vil det ikke bli pent. Jeg tror det vil bli fullt kaos, mye vold og skyting, og mange brennende bygninger. Det kommer til å bli heftig, og jeg håper det ikke vil skje, sier Sierra Williams.

Sierra Williams frykter opprør og kaos dersom ikke Chauvin blir dømt. Foto: Snorre Wik

Hun forteller at hun er født og oppvokst i Minneapolis.

– Dette er en veldig rasistisk stat. Vi har mye vold mot kvinner, medisinsk vold, vi har politivold og systemer som undertrykker svarte. Politisystemet er bygd opp for å holde svarte nede. Systemet skal være likt for alle, men det er ikke tilfelle. Det er ille her, sier Williams.

Uenighet om dødsårsaken

Mandag holdt aktoratet og forsvaret sine sluttprosedyrer i rettssaken mot Chauvin. Saken startet 29. mars i Minneapolis, byen der pågripelsen skjedde. Floyd ble pågrepet fordi en butikkansatt mente han hadde forsøkt å betale med en falsk dollarseddel.

– George Floyd ba om hjelp helt til siste åndedrag og var ikke en trussel mot noen, sa aktor Steve Schleicher under sluttprosedyren i saken mot Derek Chauvin mandag.

– Floyd tryglet helt til han ikke lenger kunne snakke. Alt som trengtes var litt medfølelse, og det ble det ikke vist noe av den dagen, sa Schleicher til juryen som skal avgjøre om Chauvin er skyldig i drap.

Forsvarerne til Derek Chauvin har hele tiden holdt fast ved at det var narkotika og dårlig helse som forårsaket Floyd's død. Forsvarer Eric Nelson gjentok flere ganger til juryen at om det eksisterte den aller minste tvil om hva Floyd døde av, må Chauvin frifinnes.

Det viktigste stridspunktet under rettssaken har hele tiden vært om Floyd døde av presset mot halsen alene, eller om det kan ha vært andre medvirkende årsaker som bruk av rusmidler og hjerteproblemer som førte til at den 46 år gamle mannen døde.

Utenfor rettsbygningen i Minneapolis Foto: Snorre Wik

Under sterkt press

Nå er det opp til juryen å avgjøre om Chauvin er skyldig eller ikke. Det kan ta timer eller flere dager før de kommer til en konklusjon.

Jurymedlemmene er under sterkt psykologisk press. Hvis det blir kjent hvem de er, og hvis en eller flere av dem sier at politimannen ikke er skyldig, kan de vente kraftige reaksjoner fra lokalsamfunnet. Byen, og særlig den svarte befolkningen, venter at det skal bli en dom i saken.