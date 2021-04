Minneapolis-politiet hevder 20-åring ble skutt ved et uhell: – Mente å bruke taseren

Daunte Wright ble stanset av en politipatrulje for brudd på trafikkreglene søndag formiddag, men stakk av fra stedet.

Politiet skjøt etter bilen, og 20-åringen ble truffet. Han kolliderte flere kvartaler unna og ble senere erklært død. En kvinnelig passasjer ble skadd.

Hendelsen skjedde altså i byen der George Floyd døde i fjor, og har ført til voldsomme demonstrasjoner det siste døgnet.

– Uhell

Politiet skriver i en pressemelding at den døde mannen, 20-åringen Daunte Wright, var etterlyst og skal ha forsøkt å stikke av fra politiet under pågripelsen.

Politisjef Tim Gannon på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Stephen Maturen / AFP

– Betjenten trakk pistol i stedet for elektrosjokkpistol. Det var et uhell som resulterte i Wrights tragiske død, sier den lokale politisjefen Tim Gannon.

Kroppskameraet til politibetjenten fanget hendelsen på film. Videoen ble vist på en pressekonferanse mandag.

– Etter å ha sett videoen og hørt på forklaringen til politibetjenten som ledet operasjonen, er det min oppfatning at politibetjenten mente å ta frem sin Taser, men i stedet skjøt Mr. Wright med en enkelt kule, sier Gannon.

– Jeg skjøt ham!

Videoen viser at minst tre politibetjenter forsøker å pågripe 20-åringen, som kjører hvit bil. Wright gjør fysisk motstand når håndjernene skal påføres, og kommer seg inn i førersetet på bilen igjen.

I opptaket hører man at den kvinnelige politibetjenten roper «taser» flere ganger. Deretter tar hun fram et våpen fra hofta og avfyrer det mot 20-åringen. Likevel kjører han bilen av gårde.

– Shit! Jeg skjøt ham akkurat, sier den kvinnelige politibetjenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Biden: – Var det et uhell?

Søndag kveld brukte politiet tåregass mot flere hundre demonstranter som samlet seg utenfor politistasjonen i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center, for å protestere etter hendelsen.

Dette har igjen ført til nasjonalgarden har blitt kalt inn og at det er blitt innført portforbud og unntakstilstand.

I forbindelse med protestene har politiet også sett seg nødt til å skyte tåregass mot demonstrantene.

USAs president Joe Biden kaller hendelsen tragisk, samtidig som han sier at «voldelige demonstrasjoner ikke kan forsvares». Biden sier han har sett videoen av skytingen, men at etterforskningen skal avdekke hva som skjedde.

– Spørsmålet er, var det et uhell, var det med vilje? Det skal en omfattende etterforskning avdekke.

– I mellomtiden vil jeg gjøre det helt klart at det ikke er greit å plyndre. Fredelige demonstrasjoner er greit, sier Biden.

Demonstrasjonene i Minneapolis har spredt seg til andre amerikanske byer. Her fra New York i dag. Foto: Spencer Platt / AFP

Rettferdighet

Forstadens borgermester, Mike Elliott, skriver på Twitter at han har snakket med Det hvite hus om hendelsen. Elliott skriver også at han har snakket med faren til Wright.

– Jeg har ingen forutsetninger for å forstå smerten hans familie går gjennom akkurat nå, men vi sørger over deres tap. Jeg forsikret ham også om at jeg skal gjøre alt i min makt for å sørge for at rettferdigheten seirer, sier Elliot.

I mai fjor ble det også innført unntakstilstand i Minneapolis, etter at dødsfallet til George Floyd førte til voldsomme demonstrasjoner.

En gjennomgang Faktisk.no gjorde i fjor viser at sjansen for å bli drept av politiet i USA er mer enn 50 ganger så høy som i Norge. For afroamerikanere er faren enda høyere, men tallene tolkes ulikt.