Frykter matvaremangel og vaksineproblemer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste ukene har tusenvis av lastebiler skapt trafikkaos både inn og ut av Storbritannia. For britene forbereder seg på Brexit og nye tollregler.

Nå kan en ny virusmutasjon skape enda mer kaos.

I natt fulgte Canada, Danmark, Polen og Argentina etter flere EU-land, blant dem Frankrike og Tyskland, som har innført flyforbud og restriksjoner for reisende fra Storbritannia.

I formiddag skal også Norge bestemme seg for hva de vil gjøre.

Nå er EU-ambassadørene innkalt til et møte om saken. En tysk regjeringskilde sier til nyhetsbyrået AFP at restriksjonene kan komme til å gjelde i samtlige EU-land. De skal også diskutere en felles strategi for reiser fra Storbritannia med både fly, ferjer og tog.

Grunnen er enkel.

Alle frykter spredningen av en ny mutasjon av koronaviruset, som kan spre seg 70 prosent hyppigere enn den vanlige.

Møter mandag

For om ikke krisen var stor nok i Storbritannia fra før, så det i hvert fall det nå.

Johnson-regjeringens krisekomité møtes i dag, skriver BBC. De er urolige.

Den største frykten er, ifølge Sky News, at matleveranser og vaksineleveranser kan gå i vasken. Fordi franske leverandører kanskje ikke får returnere til Frankrike, som har innført en to dagers lang innreisenekt fra Storbritannia.

Den viktige ferjeterminalen Dover er «stengt for all trafikk fra Storbritannia inntil videre på grunn av grenserestriksjoner i Frankrike», het det i en uttalelse fra havnen i går.

– Vi håper ikke denne grensestengningen varer lenger enn 48 timer, sier britenes transportminister Grant Shapps, som mener at det nye viruset trolig allerede har spredt seg.

Ifølge Sky har regjeringen begynt å overvåke hvor mange dager med mat som er igjen på hyllene i landets dagligvarebutikker. De frykter for at noen lagre kan gå tomme om importen blir stengt i mer enn to dager. Men regjeringen mener dette skal går bra.

– De fleste varene inn til landet kommer med containere og ikke med lastebiler, så på kort sikt så er ikke dette et problem, sier Shapps.

Vil dette marerittet aldri ta slutt, spør britiske aviser. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Kan bli langvarig?

Regjeringen prøver også å unngå mer opphopning av kø langs veiene til havnebyene i Kent. Der trafikken allerede har stått i stampe på grunn av forsinkelser som følge av pandemien og usikkerhet rundt den videre brexit-prosessen.

Så mange som 10.000 lastebiler skal de siste ukene daglig ha kjørt mellom Dover i England og Calais i Frankrike. Flere britiske folkevalgte frykter at innreisenekten kan vare like lenge som nedstengningen landet nå er inne i.

Helseminister Matt Hancock sa i helgen at den kan vare i flere måneder. Da innførte britiske myndigheter et nytt og strengere tiltaksnivå, nivå 4, i London og regionen Sørøst-England. Nivået betyr i praksis nærmest full nedstengning, og trådte i kraft i går.